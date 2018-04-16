Демократия Мууну-2018: Результаты первого отборочного круга

«Демократ», «Бир Бол», «Бүтүн Кыргызстан» и «Өнүгүү» — победители первых четырех игр второго сезона молодежных политических дебатов “Демократия Мууну”.
Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
«Ак Шумкар» vs. «Демократ»
Победитель: «Демократ»
Команды этих двух партий дебатировали по теме “Регулирование фармацевтической деятельности”.
Игру судили два эксперта по теме — экс-министр здравоохранения Дамира Ниязалиева и руководитель программы “Здравоохранение” фонда “Сорос-Кыргызстан” Илим Садыков — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.
Ниязалиева и Садыков оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.
Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.
«Ак Шумкар» — 31 балл.
«Демократ» — 36 баллов.
Помимо оценок судей, команды участвовали в пользовательском голосовании, которое длилось два дня — «Ак Шумкар» оказался убедительнее для пользователей, и эта команда забрала 5 баллов в общий зачет (общий итог: 36 баллов).
Так как команды получили одинаковое количество баллов, организаторы добавили ещё один критерий для оценки — уровень подготовки и выступления каждого из спикеров — чтобы определить итогового победителя.
«Ак Шумкар» — 42 балла:
Айша Биймырза кызы – 14 баллов
Айпери Хожаева – 15 баллов
Жоробай Абдиллаев – 13 баллов
«Демократ» — 60 баллов:
Перизат Сайтбурхан кызы – 19 баллов
Айжан Мирбек кызы – 20 баллов
Акылбек Омурбеков – 21 баллов
Итоговый счет: «Ак Шумкар» 78 — 96 «Демократ»
«Замандаш» vs. «Бир Бол»
Победитель: «Бир Бол»
Команды этих двух партий дебатировали по теме “Дорожная безопасность”.
Игру судили два эксперта по теме — глава пресс-службы ГУОБДД МВД Тилек Оторов и преподаватель Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова Эрмек Кадыров — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.
Оторов и Кадыров оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.
Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.
«Замандаш» — 41 балл.
«Бир Бол» — 42 балла.
В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Бир Бол».
Итоговый счет: «Замандаш» 41 — 47 «Бир Бол»
«Бүтүн Кыргызстан» vs. «Ата Журт»
Победитель: «Бүтүн Кыргызстан»
Команды этих двух партий дебатировали по теме “Развитие легкой промышленности”.
Игру судили два эксперта по теме — главный специалист отдела устойчивого развития министерства экономики Аслан Мусабеков и генеральный директор швейного цеха “Planeta Maximus” Омурбек Назаров — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.
Мусабеков и Назаров оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.
Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.
«Бүтүн Кыргызстан» — 35 баллов.
«Ата Журт» — 29 баллов.
В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Ата Журт».
Итоговый результат: «Бүтүн Кыргызстан» 35 — 34 «Ата Журт»
«Өнүгүү» vs. «Жашылдар»
Победитель: «Өнүгүү»
Команды этих двух партий дебатировали по теме “Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу”.
Игру судили два эксперта по теме — специалист по городскому планированию фонда “Городские инициативы” Атай Самыйбек и главный инспектор по экологической безопасности Госинспекции по экологической и технической безопасности Камиль Султанмуратов — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.
Самыйбек и Султанмуратов оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.
Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.
«Өнүгүү» — 34 баллов.
«Жашылдар» — 24 баллов.
В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Өнүгүү».
Итоговый результат: «Өнүгүү» 39 — 24 «Жашылдар»