Демократия Мууну-2018: Результаты первого отборочного круга

«Демократ», «Бир Бол», «Бүтүн Кыргызстан» и «Өнүгүү» — победители первых четырех игр второго сезона молодежных политических дебатов “Демократия Мууну”.

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

«Ак Шумкар» vs. «Демократ»

Победитель: «Демократ»

Команды этих двух партий дебатировали по теме “Регулирование фармацевтической деятельности”.

Игру судили два эксперта по теме — экс-министр здравоохранения Дамира Ниязалиева и руководитель программы “Здравоохранение” фонда “Сорос-Кыргызстан” Илим Садыков — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.

Ниязалиева и Садыков оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Ак Шумкар» — 31 балл.

«Демократ» — 36 баллов.

Помимо оценок судей, команды участвовали в пользовательском голосовании, которое длилось два дня — «Ак Шумкар» оказался убедительнее для пользователей, и эта команда забрала 5 баллов в общий зачет (общий итог: 36 баллов).

Так как команды получили одинаковое количество баллов, организаторы добавили ещё один критерий для оценки — уровень подготовки и выступления каждого из спикеров — чтобы определить итогового победителя.

«Ак Шумкар» — 42 балла:

Айша Биймырза кызы – 14 баллов

Айпери Хожаева – 15 баллов

Жоробай Абдиллаев – 13 баллов

«Демократ» — 60 баллов:

Перизат Сайтбурхан кызы – 19 баллов

Айжан Мирбек кызы – 20 баллов

Акылбек Омурбеков – 21 баллов

Итоговый счет: «Ак Шумкар» 78 — 96 «Демократ»

«Замандаш» vs. «Бир Бол»

Победитель: «Бир Бол»

Команды этих двух партий дебатировали по теме “Дорожная безопасность”.

Игру судили два эксперта по теме — глава пресс-службы ГУОБДД МВД Тилек Оторов и преподаватель Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова Эрмек Кадыров — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.

Оторов и Кадыров оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Замандаш» — 41 балл.

«Бир Бол» — 42 балла.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Бир Бол».

Итоговый счет: «Замандаш» 41 — 47 «Бир Бол»

«Бүтүн Кыргызстан» vs. «Ата Журт»

Победитель: «Бүтүн Кыргызстан»

Команды этих двух партий дебатировали по теме “Развитие легкой промышленности”.

Игру судили два эксперта по теме — главный специалист отдела устойчивого развития министерства экономики Аслан Мусабеков и генеральный директор швейного цеха “Planeta Maximus” Омурбек Назаров — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.

Мусабеков и Назаров оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Бүтүн Кыргызстан» — 35 баллов.

«Ата Журт» — 29 баллов.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Ата Журт».

Итоговый результат: «Бүтүн Кыргызстан» 35 — 34 «Ата Журт»

«Өнүгүү» vs. «Жашылдар»

Победитель: «Өнүгүү»

Команды этих двух партий дебатировали по теме “Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу”.

Игру судили два эксперта по теме — специалист по городскому планированию фонда “Городские инициативы” Атай Самыйбек и главный инспектор по экологической безопасности Госинспекции по экологической и технической безопасности Камиль Султанмуратов — и один эксперт по дебатным технологиям Айбек Самаков.

Самыйбек и Султанмуратов оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Өнүгүү» — 34 баллов.

«Жашылдар» — 24 баллов.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Өнүгүү».

Итоговый результат: «Өнүгүү» 39 — 24 «Жашылдар»