Фарид Ниязов уйдет с поста зампредседателя СДПК и возглавит фонд «Апрель»

Экс-президент и лидер СДПК Алмазбек Атамбаев на встрече с депутатами парламента от этой фракции сообщил, что Фарид Ниязов уйдет с поста зампредседателя партии. Ниязов возглавит благотворительный фонд «Апрель», который будет помогать участникам Аксыйских событий и апрельской революции.

Лидер Социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев встретился с 19-ю депутатами парламента от СДПК в госрезиденции «Ала-Арча». Всего в парламентской фракции СДПК 38 депутатов. После встречи парламентарий Рыскелди Момбеков сообщил, что Ниязов возглавит благотворительный фонд «Апрель».

«Я сегодня на встрече сказал, что разногласия между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым возникли из-за него, Фарида Ниязова. Он во время руководства аппаратом главы государства допустил ошибки в налаживании связей с фракцией. Выслушав это, экс-президент сказал, что Фарид Ниязов закончит работу в партии», — сказал Момбеков.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева сообщила журналисту Kloop.kg, что Фарид Ниязов останется членом политсовета СДПК, но уйдет с должности первого заместителя партии.

«То, что Фарид Абилезимович возглавит фонд, было известно еще давно. Об этом Алмазбек Атамбаев говорил еще 6 апреля на встрече с участниками апрельской революции. Фарид Ниязов станет исполнительным директором фонда», — сказала Джолдубаева.

По ее словам, фонд «Апрель» будет помогать участникам аксыйских событий и апрельской революции.

Отставка Ниязова

До того как стать Зампредседателя СДПК Ниязов возглавлял аппарат президента.

В начале марта он подал заявление об уходе, но глава страны Сооронбай Жээнбеков не принял отставку.

Жээнбеков дал Ниязову недельный отпуск «с учетом того, что руководитель аппарата не отдыхал после президентских выборов».

Сам Ниязов объяснил причины своего ухода тем, что «хотел бы сосредоточиться на партийной работе в СДПК».

6 марта президент во время встречи с руководителями СМИ сказал, что «уважает» решение Ниязова и добавил, что «никогда не будет упрашивать».

«Я уважаю решение Фарида Ниязова, он государственник и хороший менеджер.[…] Свято место пусто не будет. Я такой человек, никогда не упрашиваю», — сказал Жээнбеков.

На следующий день президент подписал указ об отставке с поста руководителя аппарата президента.

Отставка Ниязова вызвала обсуждение о том, что между Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым существуют разногласия. Фарид Ниязов — кадр бывшего президента — он возглавлял его администрацию с 2015 по 2017 годы, а также был его советником.

Однако сам Жээнбеков заявил, что никаких разногласий между ним и Атамбаевым нет.

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