Власти Бишкека отправили на доработку проект детальной планировки центра города

Государственный проектный институт должен будет доработать проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека. За такое решение проголосовали жители Бишкека и депутаты горкенеша на общественных слушаниях по проекту.

Мэр города Албек Ибраимов заявил, что все замечания и предложения горожан о ПДП учтут во время доработки проекта.

«У нас, как у исполнительных городских властей, есть конкретные замечания к проекту. […] По итогам обсуждения проекта мы приняли решение отправить его на доработку, сделать широкое оповещение горожан и вновь вынести его на общественное обсуждение. Все замечания и предложения будут учтены», — сказал он.

По его словам, в проекте должны быть доработаны детали — в основном по общественным зданиями и сооружениям: детские сады, школы, парки и скверы. Пока неизвестно, когда проектировщики завершат доработку.

Кроме того, власти планируют разработать Правила застройки и землепользования, где прописано, какие здания можно строить в той или иной зоне, а какие нельзя.

Ибраимов также сказал, что городские власти не планируют доплачивать Государственному проектному институт за доработку ПДП.

«Я думаю, что мы будем настаивать на том, чтобы все шло по утвержденной смете, потому что три года назад была утверждена цифра. Доплату мы еще будем обсуждать, но у нас таких планов нет, чтобы доплачивать», — сказал он.

Разработка ПДП уже обошлась городскому бюджету в 24,5 млн сомов — над ним работал Государственный проектный институт по заказу бишкекской мэрии.

Проект детальной планировки — это градостроительный документ, который закрепляет границы разных зон: жилых, зеленых, транспортных. Обсуждаемый проект охватывает центр Бишкека в квадрате из улиц Жибек-Жолу, Курманжан Датки, Ахунбаева и Садырбаева (Баха).

Проект, несмотря на его название, не детализированный — он не включает в себя постройку конкретных зданий: жилых домов, торговых центров и офисов. При этом он отражает только планы градостроителей — не факт, что деньги и возможности для их реализации найдутся.

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