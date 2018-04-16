ЦИК лишил депутатского мандата Дамирбека Асылбека уулу, задержанного в Казахстане

Центризбирком лишил мандата депутата парламентария от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу из-за его двойного гражданства — кыргызского и казахского. Спецслужбы Казахстана задержали политика в середине февраля в Алматы по подозрению в контрабанде.

Новость обновлена в 16:05

В пресс-службе ЦИКа сообщили журналисту Kloop.kg, что 16 апреля члены комиссии решили отозвать депутатский мандат Асылбека уулу и отдать его мандат Руслану Чойбекову.

Спецслужбы Казахстана задержали Дамирбека Асылбека уулу и еще двоих граждан Кыргызстана в Алматы в середине февраля по подозрению в контрабанде. По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем». По этому делу казахские спецслужбы в общем задержали 35 человек.

Асылбека уулу водворили в СИЗО на два месяца. Через неделю МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

Эту информацию подтвердило и МВД Казахстана, заявив, что Асылбек уулу родился в Джамбулской области и получил казахское свидетельство о рождении и паспорт.

Однако отец задержанного депутата Асылбек Супатаев заявил, что его сын родился в городе Каракол Кыргызстане и не имеет казахского гражданства.

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