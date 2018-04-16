Яндекс.Такси: Как популярный сервис онлайн-заказа такси работает в Кыргызстане

Для начала поясним, почему тарифы такие низкие.

По словам Исаева, в индустрии такси есть важный показатель — утилизация машины. Это время, которое водитель провел в пути вместе с пассажиром. Другими словами, полезным считается только то время, которое пассажир едет в такси.

«Если отбросить время ожидания [клиента], ожидание, пока клиент рассчитается, все переезды между клиентами, то у обычной диспетчерской службы утилизация составляет максимум 15-20 процентов. Даже в Европе».

В случае с крупными международными онлайн-агрегаторами заказов такси, в число которых входят Яндекс.Такси, Uber и прочие, утилизация достигает 60-70 процентов времени работы водителя.

Почему так? Благодаря технологиям этих компаний. Например, Яндекс.Такси отправляет к клиенту свободный автомобиль, который находится рядом и сможет доехать к нему быстрее всего, а не из другого конца города, чем занимались (и иногда до сих пор грешат) службы такси в Бишкеке.

«Таким образом, 70 процентов рабочего времени водитель [не простаивает, а] действительно зарабатывает деньги. Обслужил одного пассажира, высадил, и у него тут же появился другой заказ рядом. Водитель взял его и поехал в другую точку города, там высадил, и тут же снова пришел заказ. За счет этого мы и можем себе позволить такие низкие тарифы».

Теперь поговорим о том, почему цены повышаются и в каких случаях это происходит.

Прежде всего, повышаются не тарифы, а итоговая стоимость поездки, которая рассчитывается по нескольким составляющим: фиксированная стоимость посадки, количество километров и количество времени, которое пассажир провел в пути.

Кроме того, есть так называемый «повышающий коэффициент» — когда на стоимость поездки влияет соотношение количества заказов и водителей на смене в случае, когда спрос в несколько раз превышает предложение. Другими словами, если в приложение одновременно заходят 2000 человек и вызывают себе такси, а на смене в этом районе всего лишь 50 водителей, то стоимость поездки повысится. Яндекс.Такси делает это автоматически – в Бишкеке в зависимости от спроса к стоимости поездки добавляется определенная сумма.

«[В такие моменты] сервис сообщает клиенту: “Вы можете уехать, но это будет стоить дороже”, потому что водителей действительно очень мало. Если включить повышающий коэффициент, [водители приедут в район повышенного спроса, заказывать при этом будут меньше], и машина найдется всегда. Если тебе очень сильно нужно уехать, ты уедешь. Или второй вариант: если не торопишься, можно подождать, пока цена не снизится».

В момент, когда предложение уравновешивает спрос, стоимость поездки опять снижается. Обычно повышающий коэффициент срабатывает в часы пик. Соответственно, в это время стоимость поездки может оказаться выше, чем в другое время суток.