Яндекс.Такси: Как популярный сервис онлайн-заказа такси работает в Кыргызстане

Мобильное приложение для заказа такси от Яндекса начало работу в Кыргызстане осенью 2017 года. В данный момент сервисом пользуются жители Бишкека и Оша, к системе подключены около двух десятков служб такси и пара тысяч водителей, а несколько тысяч местных жителей ежедневно вызывают такси для поездок.
Материал и интервью подготовлены в партнерстве с «Яндекс.Такси».
В прямом эфире на Kloop.kg участвовал Владимир Исаев, директор по связям с общественностью компании Яндекс.Такси. Полную запись можно посмотреть выше, а если вам лень или не хватает времени, то можете прочитать краткую версию интервью ниже.
Примечание: Всё, что заключено в кавычки — это цитаты Исаева.
Яндекс.Такси в Кыргызстане
Яндекс.Такси — это онлайн-сервис, который занимается «умным» распределением заказов между подключенными к нему водителями таксопарков, он не является транспортной компанией и не перевозит пассажиров.
В каждой стране Яндекс.Такси работает с местными службами такси (не с отдельными водителями).
Через приложение пользователь заказывает такси, затем сервис передает этот заказ тому водителю, который сможет приехать на место быстрее всего. Учитывается множество факторов, среди которых: местоположение пользователя, наличие или отсутствие пробок по маршруту, рейтинг самого водителя, а также соответствие автомобиля опциям заказа (например, тариф).
С ноября 2017 года, когда сервис запустился в Кыргызстане, Яндекс.Такси привлек около двух десятков бишкекских и ошских служб такси. В системе каждый день на линии одновременно находятся несколько сотен водителей.
Только жители Бишкека каждый день делают несколько тысяч заказов. В среднем водитель выполняет от 6 до 10 заказов за смену.
«В Бишкеке нас приняли очень тепло. [У Яндекс.Такси] есть такая метрика: количество заказов в первый час с момента включения сервиса. В Бишкеке эти показатели оказались значительно выше, чем в других городах, где мы когда-либо запускались».
Когда цены повышаются, а когда падают?
Для начала поясним, почему тарифы такие низкие.
По словам Исаева, в индустрии такси есть важный показатель — утилизация машины. Это время, которое водитель провел в пути вместе с пассажиром. Другими словами, полезным считается только то время, которое пассажир едет в такси.
«Если отбросить время ожидания [клиента], ожидание, пока клиент рассчитается, все переезды между клиентами, то у обычной диспетчерской службы утилизация составляет максимум 15-20 процентов. Даже в Европе».
В случае с крупными международными онлайн-агрегаторами заказов такси, в число которых входят Яндекс.Такси, Uber и прочие, утилизация достигает 60-70 процентов времени работы водителя.
Почему так? Благодаря технологиям этих компаний. Например, Яндекс.Такси отправляет к клиенту свободный автомобиль, который находится рядом и сможет доехать к нему быстрее всего, а не из другого конца города, чем занимались (и иногда до сих пор грешат) службы такси в Бишкеке.
«Таким образом, 70 процентов рабочего времени водитель [не простаивает, а] действительно зарабатывает деньги. Обслужил одного пассажира, высадил, и у него тут же появился другой заказ рядом. Водитель взял его и поехал в другую точку города, там высадил, и тут же снова пришел заказ. За счет этого мы и можем себе позволить такие низкие тарифы».
Теперь поговорим о том, почему цены повышаются и в каких случаях это происходит.
Прежде всего, повышаются не тарифы, а итоговая стоимость поездки, которая рассчитывается по нескольким составляющим: фиксированная стоимость посадки, количество километров и количество времени, которое пассажир провел в пути.
Кроме того, есть так называемый «повышающий коэффициент» — когда на стоимость поездки влияет соотношение количества заказов и водителей на смене в случае, когда спрос в несколько раз превышает предложение. Другими словами, если в приложение одновременно заходят 2000 человек и вызывают себе такси, а на смене в этом районе всего лишь 50 водителей, то стоимость поездки повысится. Яндекс.Такси делает это автоматически – в Бишкеке в зависимости от спроса к стоимости поездки добавляется определенная сумма.
«[В такие моменты] сервис сообщает клиенту: “Вы можете уехать, но это будет стоить дороже”, потому что водителей действительно очень мало. Если включить повышающий коэффициент, [водители приедут в район повышенного спроса, заказывать при этом будут меньше], и машина найдется всегда. Если тебе очень сильно нужно уехать, ты уедешь. Или второй вариант: если не торопишься, можно подождать, пока цена не снизится».
В момент, когда предложение уравновешивает спрос, стоимость поездки опять снижается. Обычно повышающий коэффициент срабатывает в часы пик. Соответственно, в это время стоимость поездки может оказаться выше, чем в другое время суток.
Водители, контроль качества обслуживания и куда жаловаться
Отбор водителей — вопрос, который интересовал большинство читателей и зрителей.
Отбором водителей занимаются местные службы такси – партнеры Яндекса.
Сам Яндекс.Такси раз в несколько дней обязывает водителей фотографировать свой автомобиль с помощью приложения Яндекс.Таксометр, которое используется для получения заказов. Пока фотографии не будут загружены в приложение и не пройдут контроль, доступ к новым заказам будет закрыт.
«Водитель фотографирует автомобиль с нескольких сторон, чтобы мы убедились, что машина не битая, салон в нормальном состоянии. И только после проверки он получает – или не получает – доступ обратно к приложению».
Если вы все-таки наткнулись на хамоватого и невоспитанного водителя, то у вас есть два основных варианта оставить отзыв или подать жалобу:
1) После завершения поездки приложение просит вас поставить оценку водителю и написать отзыв. На основе этих данных у водителя повышается или понижается рейтинг в приложении. Хорошие водители получают больше заказов, а водители с рейтингом ниже определенного уровня автоматически блокируются.
2) Написать в службу поддержки через меню приложения.
В Бишкеке у Яндекс.Такси пока нет call-центра, куда можно позвонить. Но писать через приложение намного лучше, потому что в этом случае вместе с самой жалобой служба поддержки сразу получает много технической информации (номер телефона пользователя, маршруты поездок, модель телефона, версия приложения и т.п.) – данные, которые было бы тяжело узнать по телефону. А при выставлении оценок рейтинг водителя пересчитывается автоматически.
Исаев сообщил, что еженедельно Яндекс.Такси в Бишкеке отключает от системы более 100-150 водителей из-за неудовлетворительных оценок и жалоб. Но если водитель исправится и устранит проблемы, из-за которых его отключили, он получает шанс вернуться.
До конца года компания собирается открыть в Бишкеке так называемый Центр Яндекс.Такси для водителей таксопарков-партнеров. В этом центре сотрудники Яндекса будут проводить экзамены на знание города и обучать водителей:
– как работать с приложением Яндекс.Таксометр;
– как вести себя с пассажирами;
– как принимать плату за поездки;
– как пользоваться Яндекс.Картами и Навигатором – сервисами, которые применяются водителями Яндекс.Такси для определения точки, где находится клиент, и построения маршрута.
Страховка пассажиров
Недавно Яндекс.Такси начал страховать пассажиров напрямую, а не через партнерские службы такси, как это было раньше.
Принцип такой: во время поездки в машине, которую вызвали через Яндекс.Такси, застрахованы водитель и все пассажиры, если их количество не превышает норму. (Например, в четырехместном автомобиле застрахованы водитель и трое пассажиров).
Пока собственное страхование Яндекса действует только в России, но компания планирует расширить его и на остальные страны, где работает Яндекс.Такси.
Яндекс.Такси платит налоги в Кыргызстане?
Яндекс.Такси – одна из крупнейших ИТ-компаний на всем постсоветском пространстве. Программное обеспечение компании работает только с официальными местными таксопарками. Они создают рабочие места и платят все необходимые налоги в местную казну. Руководство сервиса консультировалось с местными налоговыми и антимонопольными органами, и у них не возникло претензий к модели работы сервиса.
Что кыргызских пользователей Яндекс.Такси ждет в ближайшем будущем?
Пользователи смогут узнавать точную стоимость поездки в момент заказа такси — пока эта функция не работает в Кыргызстане, но скоро появится. Тогда стоимость поездки, показанная в момент заказа такси, уже не изменится, даже если водитель попадет в пробку или поедет другим маршрутом.
Сократится время ожидания водителя — по данным Исаева, сейчас ждать машину и так приходится в среднем около двух минут, но компания стремится сделать подачу еще быстрее.
Альтернативная точка подачи — это когда вы вызываете такси в одну точку, а сервис предлагает вам, например, перейти через дорогу или выйти из двора многоэтажного дома, чтобы машина приехала быстрее, а поездка при этом была еще дешевле.
Улучшатся карты — это даст возможность водителю точнее понимать, где его ждет пассажир, и находить его без дополнительного созвона, а также точнее доставлять по нужному адресу. Впрочем, чтобы не ждать, пока карты кто-то улучшит за вас, это можно сделать и самому – достаточно воспользоваться редактором Яндекс.Карт.
Материал и интервью подготовлены в партнерстве с «Яндекс.Такси».
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