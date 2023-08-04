Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики изучила работу «Яндекс.Такси Корп» (Яндекс GO) из-за недовольства клиентов в соцсетях и вынесла компании предупреждение. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки материалов, предоставленных компанией в целях защиты прав потребителей, служба выявила следующие несоответствия требованиям законодательства:

недостаточное и неточное информирование потребителя;

необеспечение безопасности и качества предоставляемых услуг;

непонятность процедуры установления тарифов в период повышения спроса.

Согласно предписанию, компания обязана принять необходимые меры и устранить нарушения до 7 сентября 2023 года.

В самом Яндекс GO заявили, что их сервис работает в рамках законодательства республики и в бюджет страны поступают все соответствующие налоговые платежи.

В компании пояснили, что на итоговую цену поездки на такси влияют не только тарифы, но и количество свободных машин на линии, расстояние и длительности поездки.

«В утренний и вечерний часы пик число желающих поехать на такси значительно увеличивается, а на дорогах образуются пробки. Чтобы привлечь больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно», — подчеркнули они.

Кроме того, в компании заявили, что уделяют особое внимание безопасности поездок. Сотрудники компании отметили, что уже внедрены технологии мониторинга скорости и манеры вождения при оформлении заказов в сервисе. С 2023 года во время поездки водитель и пассажиры в машине дополнительно застрахованы на 800 тысяч сомов.

Компания Яндекс Go оказывает таксомоторные услуги в электронном формате и ранее не раз подвергалась критике за то, что она не платит налоги в стране, выводя свою прибыль. Однако с июля прошлого года компания зарегистрировалась в качестве налогоплательщика и выплачивает так называемый «налог на Google».

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