Сегодня знание английского языка открывает намного больше возможностей для образования, поиска работы и в целом повышения качества жизни. Однако для тех, кто знает только кыргызский язык, выучить английский – проблема. Большинство языковых курсов в Кыргызстане преподает его на русском.

Поэтому мы решили разработать собственный бесплатный обучающий курс «Окутул», где можно учить английский, зная только кыргызский язык.

«Окутул» – уникальная платформа по нескольким причинам:

Обучение только на кыргызском языке и абсолютно бесплатно.

Для каждой темы есть тесты, упражнения и видеоуроки.

Грамматика английского языка объясняется простым и понятным языком.

Вы можете проходить уроки в удобное для вас время.

У нас также есть разговорные клубы с нашими учителями.

Сейчас для пользователей доступны только первые два уровня.

Первый направлен на изучение букв и звуков, а также правил чтения и произношения. Это начало всех начал.

На втором уровне вы познакомитесь с самыми базовыми временами, научитесь строить предложения на английском и сможете рассказывать о себе.



Новые уровни будут добавляться постепенно.

Пользоваться нашей обучающей платформой очень легко!

Вам всего лишь нужно скачать приложение GigaTurnip (Rinat Tuhvatshin) в Play Market (если у вас телефон на Android). А если у вас iPhone или вам удобнее учиться, используя компьютер, вы можете пользоваться веб-версией.

Присоединяйтесь к нашему телеграм каналу, а также подписывайтесь на нас в инстаграме, чтобы ничего не пропустить!

Если у вас возникли вопросы по приложению и обучению пишите нам на 0557272204, 0702008771 (Whatsapp, Telegram).

Давайте обучаться английскому вместе!