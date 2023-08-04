Сегодня знание английского языка открывает намного больше возможностей для образования, поиска работы и в целом повышения качества жизни. Однако для тех, кто знает только кыргызский язык, выучить английский – проблема. Большинство языковых курсов в Кыргызстане преподает его на русском.
Поэтому мы решили разработать собственный бесплатный обучающий курс «Окутул», где можно учить английский, зная только кыргызский язык.
«Окутул» – уникальная платформа по нескольким причинам:
- Обучение только на кыргызском языке и абсолютно бесплатно.
- Для каждой темы есть тесты, упражнения и видеоуроки.
- Грамматика английского языка объясняется простым и понятным языком.
- Вы можете проходить уроки в удобное для вас время.
- У нас также есть разговорные клубы с нашими учителями.
Сейчас для пользователей доступны только первые два уровня.
Первый направлен на изучение букв и звуков, а также правил чтения и произношения. Это начало всех начал.
На втором уровне вы познакомитесь с самыми базовыми временами, научитесь строить предложения на английском и сможете рассказывать о себе.
Новые уровни будут добавляться постепенно.
Пользоваться нашей обучающей платформой очень легко!
Вам всего лишь нужно скачать приложение GigaTurnip (Rinat Tuhvatshin) в Play Market (если у вас телефон на Android). А если у вас iPhone или вам удобнее учиться, используя компьютер, вы можете пользоваться веб-версией.
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Если у вас возникли вопросы по приложению и обучению пишите нам на 0557272204, 0702008771 (Whatsapp, Telegram).
Давайте обучаться английскому вместе!