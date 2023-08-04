Режиссер Адилет Макенов выпустил короткометражный фильм «Бункер», который рассказывает о телевизионной пропаганде, негативно влияющей на зрителей, искажая реальное восприятие действительности.

В фильме показаны пять швей, которые работают и живут в холодном и сером бункере, а на досуге едят и смотрят телевизор.

«В сторону массивной металлической двери, которая ведет наверх, никто уже давно не смотрит. Ведь диктор по телевизору ясно дал понять, что за ней смерть», — говорится в аннотации к фильму.

По словам режиссера фильма, «Бункер» призван задуматься о необходимости развития критического мышления, умения пользоваться инструментами фактчекинга и тщательно проверять информацию, полученную из телевизора и соцсетей.

«Ежедневно мы видим, как люди делятся в соцсетях тоннами непроверенной информации, совершенно не задумываясь, как она может влиять на людей, не владеющих инструментами фактчекинга. В зоне повышенного риска — наши родители, которые привыкли доверять говорящим головам из телевизора. Этим фильмом мы хотели показать, как манипуляции с информацией могут привести к плачевным результатам», — сказал он.