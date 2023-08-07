Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 5 августа провел встречу с представителями нефтретрейдеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По информации ведомства, на встрече также были глава Госналоговой службы Алтынбек Абдувапов и глава Госантимонопольной службы Кенешбай Тайлаков. Ташиев на встрече с ними обсудил вопрос ценообразования на рынке топлива и отметил, что нефтетрейдеры продают дизельное топливо на заправках «по завышенным ценам».

«С его стороны было рекомендовано нефтетрейдерам придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования. Отмечено о необходимости снижения цен и дальнейшего установления цен на дизельное топливо не более чем 63-64 сома за 1 литр для обеспечения населения доступным дизельным топливом по приемлемым ценам», — сообщили в ГКНБ.

В ответ нефтрейдеры согласились принять меры по снижению цен на дизтопливо.