В Кыргызстане скоро появится голосовая ассистентка на кыргызском языке «Акылай». Команда, работающая над созданием ассистентки, хочет популяризировать кыргызский язык и дать ему будущее в цифровом мире.

Сейчас «Акылай» пока не имеет голосовой версии, но уже знает более 100 миллионов слов и может анализировать тексты на кыргызском языке.

Авторы проекта надеются, что «Акылай» будут использовать не только как голосовую помощницу, а например, в качестве ассистентки в Call-центрах, и даже в качестве помощницы для изучения кыргызского языка людям любого возраста. Если вы тоже хотите помочь проекту со сбором данных, скоро на сайте разработчиков tilcorpusu.org появится возможность загружать данные для «Акылай».