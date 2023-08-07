Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг разработки месторождения Жыргалан. Ранее в Кабмине объявили о том, что месторождение заработало после 12 лет простаивания. Однако бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев сообщил, что запущена мини-шахта, а Жыргалан все еще затоплен и не разрабатывается.

Однако президент в интервью государственному агентству «Кабар» сказал, что слова Каптагаева не совсем верны. По словам Жапарова, наружная часть, которая была ранее затоплена, по-прежнему остаётся под водой.



«Сейчас уголь добывают с другой стороны. Точнее сделали два тоннеля. Уголь будут добывать также и с затопленной стороны. Туда сейчас роют новый тоннель. В целом весь уголь, который есть на шахте, будет добыт. Сейчас лицензия есть только у одного человека. Нет прежнего беспредела. Я надеюсь, что с Божьей помощью шахта сможет обеспечивать половину населения Иссык-Куля углем», — рассказал он.



Глава государства подтвердил, что в 2009 году месторождение приобрел его брат Сабыр Жапаров. Однако, по словам Жапарова, месторождение государство продало обманным путем и долги предприятия составляли не 25 млн сомов, как сообщалось во время аукциона, а 80 млн сомов.



«С 2011 года шахта полностью начала работу. Но в 2014 году власти того времени силами криминальных элементов отобрали шахту. Я тогда был под арестом, а после освобождения был вынужден покинуть страну. Поскольку в дальнейшем в силу того, что шахтой управляли непрофессионалы своего дела, через некоторое время она прекратила работу. За это время на шахте погибли два сотрудника МЧС. Далее ее затопило водой и с тех пор она была в таком состоянии», — говорит президент.



По его словам, после того, как он пришел к власти в 2020 году его брат захотел вернуть свою шахту. Однако президент отказал из-за того, что «ситуацию могли истолковать неправильно».

«Но в прошлом году ко мне обратился один бизнесмен и попросил разрешение на разработку шахты. Я ему ответил, если он уверен, что сможет реализовать потенциал шахты, и если от этого будет польза народу, то я ему разрешу. Так, сейчас шахту разрабатывает бизнесмен по имени Марат», — сообщил Жапаров.



Он рассказал, что предприниматель в течение двух лет проводил подготовительные работы: взял кредит в Кыргызско-Российском фонде развития в $1,7 млн и купил необходимую технику.

«Теперь шахта Жыргалан может непрерывно работать до 20 лет. Ранее техника по добыче угля была в виде однотонных вагонов, установленных в 60-е годы. Вместо них сейчас на шахте установили современные конвейеры. Убежден, что шахта не только себя оправдает, но и даст ощутимую прибыль», — сказал президент.



В заключение Жапаров обратился к тем гражданам, которые говорят, что шахта не работает. Президент попросил их «если они не делают для развития страны, то хотя бы не вредить».

Журналист-расследователь Болот Темиров предположил, что бизнесмен, о котором упомянул президент, — это Марат Турсунбеков. Его в апреле прошлого года назначили главой Госдирекции по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при управделами президента. До этого он был советником главы государства на общественных началах.



Также журналисты «Медихаба» рассказывали, что Турсунбеков вовлечен в строительство нового здания для администрации президента на территории снесенной гостиницы «Иссык-Куль».