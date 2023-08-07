Члены сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе завоевали три золотых, две бронзовых и одну серебряную медали на международных соревнованиях имени Гедзы в Сербии. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Всего восемь спортсменов из Кыргызстана приняли участие в соревнованиях.
Золотых медалей удостоились спортсмены Акжол Махмудов в весовой категории до 77 кг, Жоламан Шаршенбеков в категории до 60 кг и Раззак Бейшекеев, который боролся в категории до 67 кг.
Кроме того, Бексултан Махмудов в весовой категории до 97 кг завоевал серебряную медаль, а Үзүр Жусупбеков (97 кг) и Амантур Исмаилов (67 кг) стали обладателями бронзовых медалей.
Международные соревнования имени Гедзы завершились 5 августа.