Накануне в Кабинете министров сообщили о запуске каменноугольного месторождения Жыргалан в Иссык-Кульской области. Однако экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев и уроженец села Жыргалан Турат Аким обвинили власти во лжи.



На обвинения Каптагаева и Акима ответила пресс-секретарь Минэнерго Айзада Сулайманова. Она заявила, что они распространяют ложную информацию.



«Как только в государстве начинается благое дело — сразу появляются завистники, которые начинают тыкать в него свой нос, искать минусы. […] Призываем Каптагаева и Турата Акима ознакомиться и лишь потом высказывать свое мнение. Когда критикуют те, кто никогда в жизни ничего не сделал, даже кирпича одного не положил для развития страны, это ранит душу», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

3 августа в Кабмине сообщили о запуске угольного месторождения Жыргалан, которое простаивало более 12 лет. В запуске поучаствовал глава Кабмина Акылбек Жапаров. Отмечалось, что предприятие будет обеспечивать город Каракол и близлежащие районы углем в зимнее время.

Комментируя эту новость, Каптагаев заявил, что это лживая информация огорчает и приведёт к потере доверия народа.

«Шахта, о которой говорят, что она заработала, на самом деле является предприятием “Дорго-комур”, которое открыл Бакыт Доргоев. Это шахта, которая работала по мере возможностей. Я много раз там бывал. Ну а что касается шахты “Жыргалан”, то она перестала работать, сейчас она затоплена», — написал он.



Уроженец села Жыргалан Турат Аким согласился с Каптагаевым. Он также заявил, что на самом деле «запустили» карьер Дорго, который и так работал.

«Реальная шахта “Жыргалан-Капитольная” была затоплена во времена руководства ею Садыром Жапаровым, и она восстановлению не подлежит. […] Открытый наружный карьер с одной проходкой назвали шахтой и преподнесли как возрождение былой шахты», — написал он.



Угольное месторождение Жыргалан расположено в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Её разрабатывала фирма «Шахта Жыргалан». По данным Минюста, её директором является Нарынбек Байсаков. По данным издания AKIpress, заместителем гендиректора был брат президента Сабыр Жапаров. Занимает ли он эту должность сейчас неизвестно.