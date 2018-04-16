Пострадавшие от пожара на Ошском рынке торговцы потребовали компенсаций у здания правительства

Предприниматели с Ошского рынка Бишкека 16 апреля вышли на митинг возле здания кыргызского правительства. Это произошло после пожара, в котором сгорели почти 2000 квадратных метров торговых площадей на рынке «Берекет» — части Ошского рынка. Митингующие потребовали от властей компенсировать им потери от пожара.

Торговцы, вышедшие на митинг, сообщили журналисту Kloop.kg, что они требуют от властей компенсировать их потери и восстановить сгоревшие торговые места.

Во время митинга делегация из 10 митингующих прошла в здание правительства на переговоры.

«Мы встретились с премьер-министром и министрами внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. [Сапар Исаков] сказал, что постарается восстановить торговые места в течение месяца или полутора. Также он сказал, что базар останется на своем месте», — рассказала одна из участников митинга Бурулкан Абдраманова.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала, что Исаков на встрече с митингующими пообещал, что «приложит все усилия» для восстановления рабочих мест.

По ее словам, восстановительные работы на Ошском рынке не начнутся «завтра», как пишут другие СМИ со ссылкой на слова участников митинга. «Мы не можем сейчас зайти на территорию сгоревшего базара и начать строительство, потому что там проводится экспертиза», — сказала Кабылова.

Пожар на рынке «Берекет» произошел 13 апреля. Власти назвали его предварительной причиной поджог.

«Пожар одновременно начался в двух-трех местах, и поэтому сейчас предварительная версия — это поджог», — сказал тогда замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Акматов.

Милиция возбудила уголовное дело по факту пожара на рынке по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Нарушение правил пожарной безопасности».

Окончательную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.

Ущерб предпринимателей

Власти пока не озвучивали количество сгоревших торговых мест и нанесенный ущерб. Однако некоторые предприниматели сообщили журналисту Kloop.kg, что их ущерб исчисляется в миллионах сомов.

«Мы здесь посуду продавали. Сгорел товар стоимостью 2 млн сомов. Сотрудники [МЧС] препятствовали нам — если бы они пустили нас, мы успели бы вынести свои товары. Охранники тоже поздно сообщили о пожаре. Мы думаем, что это был поджог, но мы не знаем, кто это сделал», — сказал один из торговцев Арген Малабашов.

Другой продавец Курсанбек Мамасалиев сказал в интервью Kloop.kg, что потерял товаров на 4 млн сомов.

«Мы работаем начиная с 1996 года. С открытием “Берекета” нам здесь дали работу. У нас четыре места было, там находились товары на сумму около 4 млн сомов. Здешние продавцы говорят, что был поджог», — сказал он.

Премьер-министр поручил оказать «государственную поддержку» предпринимателям, которые пострадали из-за пожара на Ошском рынке Бишкека.

Соавтор: Эмиль Султаналиев

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