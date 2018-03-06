Жээнбеков: Кыргызстан не будет влиять на казахские власти по делу задержанного депутата

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что кыргызские службы следят за делом депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбека уулу, задержанного в Казахстане по подозрению в контрабанде. Он добавил, что кыргызская сторона не будет влиять на следствие.

По словам президента, он «очень тяжело» воспринял новость о задержании в Казахстане кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу. Однако, по его мнению, тот «поступил легкомысленно», поэтому в его деле должно разобраться следствие.

«Надеюсь, что наши казахстанские друзья, компетентные органы будут честны при проведении следствия. Наши службы отслеживают этот вопрос. Но пытаться влиять не будем», — сказал Жээнбеков.

Cпецслужбы Казахстана задержали 35 человек, в том числе депутата кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека, в ночь на 16 февраля. Кроме Асылбека уулу казахские спецлужбы задержали еще двоих кыргызстанцев.

Генпрокуратура Казахстана подозревает Асылбека уулу в контрабанде. По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

Позже выяснилось, что у Асылбека уулу двойное гражданство — кыргызское и казахское, а также он изменил свое имя и год рождения. Казахское МВД заявило, что Асылбек уулу родился в Казахстане.

Однако его отец Асылбек Супатаев заявил СМИ, что его сын родился в Кыргызстане и имеет кыргызское гражданство.

Казахский телеканал КТК выпустил сюжет с задержанием кыргызского депутата, в котором журналисты назвали его «главарем банды контрабандистов».

«По материалам дела, он [Асылбек уулу] главарь транснациональной преступной группы, ввозившей контрабанду из Китая в Казахстан и Россию в обход таможни и пограничников. Помогал ему в этом, по версии следствия, другой кыргызстанец — Уланбек Мурадилов», — говорится в новостном сюжете.

По информации журналистов, Асылбек уулу «приобрел» казахское гражданство.

В парламенте Кыргызстана заявили, что не будут вмешиваться в это дело, однако глава фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что Асылбек уулу скорее всего не связан с группой контрабандистов. По словам Баатырбекова, его коллега поехал в Алматы по делам, связанным со спортом.

Центризбирком заявил, что депутата могут лишить мандата только после того, как получат документы из Казахстана о двойном гражданстве Асылбека уулу.

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