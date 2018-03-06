Жээнбеков заявил, что «не знает» о Самарагейте

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что ему ничего неизвестно о сайте samara.kg («Самара»), который находился в период президентских выборов на правительственном сервере.

Жээнбеков провел 6 марта встречу с руководителям средств массовой информации — отвечая на вопрос главного редактора Kloop.kg о том, как идет следствие по делу о Самарагейте, президент сказал, что не знает о «Самаре».

«Все плохое я забываю», — сказал он. Ответ Жээнбекова стал его первой публичной реакцией на расследование о «Самаре».

Его предшественник Алмазбек Атамбаев на своей последней пресс-конференции 20 ноября заявил, что Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) расследует информацию о «Самаре».

«И там связь вылезет совсем не с Сооронбаем Жээнбековым, а скорее в вашу сторону пойдет, вот увидите. ГКНБ этим занимается. Это специальная провокация, организованная… Давайте подождем результатов расследования», — заявил тогда Атамбаев.

ГКНБ пока не объявил никаких результатов расследования по «Самаре».

Журналисты Kloop.kg доказали, что в сентябре 2017 года во время предвыборной кампании на сервере Государственной регистрационной службы, где хранятся личные данные всех граждан Кыргызстана, находился негосударственный сайт samara.kg.

Авторы расследования получили свидетельства нескольких агитаторов из штаба кандидата Сооронбая Жээнбекова, которые подтвердили, что использовали «Самару» для учёта избирателей и контроля за голосами.

Служебное расследование ГРС началось 27 октября и продлилось один день. Уже 28 октября пресс-служба выпустила пресс-релиз, в котором опровергла нахождение сайта samara.kg на их сервере.

В ведомстве пообещали подать на редакцию в суд, однако по сей день никакого иска со стороны ГРС не последовало.

В феврале 2018 года зампредседатель ГРС Айнура Туйбаева заявила на заседании парламента, что в ГРС провели внутреннее служебное расследование, и что «все материалы были отправлены в Госкомитет национальной безопасности».

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