Жээнбеков опроверг разногласия с Атамбаевым

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что между ним и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым не существует «противостояния». По его словам, они «иногда встречаются и советуются».

На встрече с руководителями СМИ 6 марта Жээнбеков заявил, что дружит с Атамбаевым уже 20 лет и «советуется по некоторым вопросам».

«Слухи разные были и есть. Некоторые вопросы возникают, мы с ним решаем в рабочем процессе. Но так же, как с вами сейчас обсуждаем, так обсуждаем и с ним вопросы», — сказал Жээнбеков.

Слухи о противостоянии нынешнего и экс-президента начались после заявления Фарида Ниязова об уходе с поста главы администрации Жээнбекова.

Ниязов — соратник Алмазбека Атамбаева, он работал его советником, а также главой администрации в течение всего его президентства.

Некоторые политологи утверждали, что Ниязову «сложно одновременно служить двум руководителям».

«Пришел новый президент, ему нужна новая «метла», нужно «мести» по-новому. У Сооронбая Жээнбеков есть близкий родственник — Асылбек Жээнбеков. Каждый хочет влиять по-своему, а он будет слушать своего младшего брата или человека бывшего “правителя”?», — утверждал политолог Турат Акимов.

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