Сотрудники госкомитета обороны нанесли государству ущерб на 11 млн сомов — возбуждено дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников госкомитета по делам обороны и государственной компании «Аскер курулуш». Следствие считает, что они незаконно завысили объемы требуемых для строительства материалов.

Генпрокуратура сообщила, что сотрудники Госкомитета по делам обороны совместно с сотрудниками компании «Аскер Курулуш» необоснованно завысили объемы строительных материалов, а также провели тендер с нарушениями.

«В результате преступных действий должностных лиц госкомитета по делам обороны и компании «Аскер курулуш» государству причинили ущерб в особо крупном размере, предварительная сумма которого составила 11 млн 988 тысяч сомов», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызстана», а также «Незаконное использование бюджетных средств».