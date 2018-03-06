Минобразования запретило учителям школ принимать подарки на последний звонок

Минобразования и науки Кыргызстана запретило учителям и директорам школ принимать подарки на последний звонок, а также собирать деньги на его проведение.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева подписала указ 6 марта. В пресс-службе минобразования сообщили, что эта мера вводится для «предупреждения коррупционных рисков».

«Мы запрещаем собирать деньги учителям и директорам школ, но если родители учащихся по своему желанию захотят собрать деньги, то они имеют на это полное право», — сказали в пресс-службе.

Директоров и учителей, которые нарушат распоряжение минобразования, привлекут к административной ответственности.

В ведомстве поручили уведомить родителей школьников о введенном запрете на родительских собраниях.

Минобразования установило последний звонок в школах Кыргызстана на 25 мая.