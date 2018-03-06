Генпрокуратура возбудила дело из-за хищения 1,2 млн сомов при строительстве трассы Бишкек — Ош

Транспортная прокуратура обнаружила, что при ремонте трассы Бишкек — Ош сотрудники дорожного управления использовали на 449 тонн асфальта меньше, чем было заложено в проекте. Государству причинили ущерб в 1,2 млн сомов.

Генеральная прокуратуры проверила деятельность дорожно-эксплуатационного управления №9 и обнаружила, что сотрудники ведомства вступив в «преступный сговор» с компанией-подрядчиком, завысили стоимость укладки дороги.

Таким образом, они использовали на 449 тонн асфальта меньше, чем планировалось.

«При этом, в целях сокрытия незаконных действий, выполненные дорожные работы не были зарегистрированы в государственных органах по архитектурно-строительному надзору в установленном порядке и не проведена соответствующая экспертиза», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Государству причинили ущерб в размере 1 млн 219 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением».