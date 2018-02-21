Депутат потребовал от ГРС итоги расследования по «Самаре»

Депутат парламента Исхак Масалиев потребовал от Государственной регистрационной службы итоги служебного расследования о системе «Самара». Журналисты Kloop.kg доказали, что на правительственном сервере ГРС в течение месяца в период выборов находился негосударственный сайт samara.kg.

На заседании парламента 20 февраля депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев спросил одного из министров об итогах расследования о негосударственном сайте «Самара».

Министр, имя которого неизвестно, ответил, что не имеет такой информации — Масалиев задал этот же вопрос зампредседателя ГРС Айнуре Туйбаевой.

«По этой информации у нас было внутреннее служебное расследование, все материалы были отправлены в Госкомитет национальной безопасности», — ответила Туйбаева.

Масалиев потребовал предоставить итоги расследования лично ему.

Расследование о «Самаре»

Редакция Kloop.kg опубликовала 26 октября расследование, в котором доказала, что на правительственном сервере ГРС в течение месяца в период выборов находился негосударственный сайт samara.kg.

Этот сайт собирал информацию об избирателях — ФИО, ИНН и паспортные данные — и был, наиболее вероятно, связан с победившим на президентских выборах кандидатом Сооронбаем Жээнбековым.

Доступ к стороннему сайту на правительственном сервере мог серьезно облегчить ход предвыборной кампании на прошедших выборах, а также ставил под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.

ГРС назвала расследование «попыткой дискредитации новых выборных технологий», за которым стоят «определенные политические силы, ностальгирующие по старым временам».

Расследованием заинтересовался Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), который вызвал на допрос одного из авторов материала о «Самаре» Рината Тухватшина и взял у него показания.

В ГРС пообещали подать в суд на авторов расследования, однако иск в суд так и не поступил