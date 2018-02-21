Представитель Атамбаева: У нас нет намерения забрать имущество Айыпа

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил, что готов пересмотреть требования по взысканию с журналиста Нарына Айыпа 9 млн сомов компенсации. 14 февраля он потребовал у суда выставить ⅓ часть квартиры Айыпа на торги, но заседание перенесли.

Сыдыков заявил изданию 24.kg, что готов пересмотреть свои требования, если в суде докажут, что квартира, которую хотят выставить на торги, является единственным жильем Айыпа, где он проживает со своей семьей.

«Намерения забрать имущество нет. Просто мы рассматриваем варианты исполнения судебного решения. К сожалению, на прошлых судебных заседаниях каких-либо доказательств того, что эта квартира является единственным жильем и Нарын Айып проживает в нем вместе со своей семьей, ими не было представлено», — сказал Сыдыков.

Нарын Айып в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что представители Атамбаева не предупреждали его о том, что готовы пересмотреть свои требования.

«Странно, что он сказал это журналистам 24.kg, а нас не поставил в известность», — сказал Айып.

15 января представители экс-президента потребовали выставить на торги имущество Нарына Айыпа и правозащитницы Чолпон Джакуповой, которая тоже должна выплатить президенту компенсацию за «оскорбление его чести и достоинства».

14 февраля Октябрьский райсуд Бишкека выставил коттедж правозащитницы Чолпон Джакуповой на торги для выплаты трех миллионов сомов. Она должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, а Нарын Айып 9 млн сомов.

22 февраля состоится заседание суда о выставлении на торги ⅓ части квартиры, находящейся в собственности у Нарына Айыпа.

Еще один со-учредитель «Занозы» Дина Маслова, проходящая по этому же делу, должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, однако у нее нет имущества, которое суд мог бы выставить на торги.

Ранее Джакупова, Айып и Дина Маслова предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

Суды против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции в августе 2017 года Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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