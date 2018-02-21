Аида Салянова

Аида Салянова выступила перед депутатами с прощальной речью

На заседании парламента Салянова поблагодарила депутатов за сотрудничество и поддержку, после чего попрощалась с ними. В своей последней речи она еще раз назвала уголовный процесс против нее «политически мотивированным».

Салянова также попросила депутатов поддержать ее законопроекты, которые еще не приняли.

Бывшего генпрокурора еще не лишили депутатского мандата — этот вопрос рассматривает комиссия Центризбиркома. Там журналисту Kloop.kg сообщили, что членам комиссии уже поступили документы из Бишкекского городского суда с обвинительным приговором в отношении Саляновой.

7 февраля Бишкекский горсуд оставил в силе решение предыдущей инстанции в отношении Саляновой. По версии следствия, Салянова в бытность министром юстиции «незаконно» продлила лицензию адвокату Алексею Елисееву, который защищал интересы Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Салянову приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд отсрочил действие приговора до 2029 года — пока дочери Саляновой не исполниться 14 лет.

Салянова заявила, что обжалует это решение в Верховном суде, а ее юристы неоднократно заявляли о допущенных в суде нарушениях — ни Салянова, ни адвокаты не смогли закончить свою речь во время прений.

Депутат потребовал от ГРС итоги расследования по «Самаре»

20 февраля депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев поинтересовался у правительства итогами расследования о «Самаре» — негосударственном сайте, который размещался на правительственном сервере Государственной регистрационной службы (ГРС).

Ему ответила зампредседатель ГРС Айнура Туйбаева — по ее словам, ГРС провела служебное расследование по «Самаре», а все материалы отправили в Госкомитет нацбезопасности.

Масалиев, в свою очередь, потребовал предоставить итоги расследования лично ему.

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Представитель Атамбаева заявил, что не собирается забирать имущество Нарына Айыпа

Представитель Атамбаева Нурбек Сыдыков заявил агентству 24.kg, что готов пересмотреть свои требования по взысканию с журналиста Нарына Айыпа 9 млн компенсации.

14 февраля он требовал у суда выставить ⅓ часть квартиры Айыпа на торги, но заседание перенесли.

По словам Сыдыкова, у него нет намерения забрать имущество Айыпа. Он сообщил, что требования по взысканию компенсации могут быть пересмотрены — если в суде докажут, что квартира, которую хотят выставить на торги, является единственным жильем Айыпа, где он проживает со своей семьей.

Нарын Айып прокомментировал слова Сыдыкова — по его словам, представители Атамбаева не предупреждали его о том, что готовы пересмотреть требования.

22 февраля суд снова рассмотрит выставление имущества журналиста на торги.

Спикер Жогорку Кенеша попросил встречи с задержанным в Казахстане депутатом

Спикер парламента Дастан Джумабеков попросил председателя парламента Казахстана Нурлана Нигматулина организовать встречу с задержанным депутатом Дамирбеком Асылбеком уулу.

19 февраля депутаты Жогорку Кенеша говорили, что не будут вмешиваться в дело о задержании своего коллеги.

Депутата от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу и еще двух кыргызстанцев задержали в ночь с 15 на 16 февраля и водворили в следственный изолятор на два месяца.

Кроме них спецслужбы Казахстана задержали еще 32 человека — об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова.

По ее словам, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

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