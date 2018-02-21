Салянова попрощалась с парламентом, но ЦИК пока не лишил ее мандата

Депутат фракции «Ата Мекен» Аида Салянова выступила перед парламентариями с прощальной речью. Однако в Центризбиркоме все еще рассматривают лишение Саляновой депутатских полномочий.

Салянова на заседании парламента 21 февраля поблагодарила депутатов за сотрудничество и поддержку, после чего попрощалась с ними. В своей последней речи она еще раз назвала уголовный процесс против нее «политически мотивированным».

«У меня оставались законопроекты, которые еще не приняты, прошу вас в будущем поддержать их. Я была депутатом всего два года, но для меня это очень большой опыт, я благодарна каждому из вас», — цитирует Салянову «Кактус».

В Центральной избирательной комиссии журналисту Kloop.kg сообщили, что вопрос о лишении Саляновой депутатского мандата рассматривает комиссия. Членам комиссии уже поступили документы из Бишкекского городского суда суда с обвинительным приговором в отношении Саляновой.

Бишкекский горсуд 7 февраля оставил в силе решение предыдущей инстанции в отношении Саляновой — ее приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества с отсрочкой до 2029 года — дочери Саляновой должно исполниться 14 лет.

Салянова заявила, что обжалует это решение в Верховном суде, а ее юристы неоднократно заявляли о допущенных в суде нарушениях — ни Салянова, ни адвокаты не смогли закончить свою речь во время прений.

Дело Аиды Саляновой

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Саляновой в декабре 2016 году, обвинив ее в «злоупотреблении должностными полномочиями».

По версии гособвинения, Салянова, будучи министром юстиции, «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву, который защищал интересы Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Салянова считает, что эти обвинения носят «политический характер» — в 2016 году она выступила против поправок в Конституцию, которые лоббировал экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Ленинский районный суд Бишкека признал её виновной в «злоупотреблении должностными полномочиями» в октябре 2017 года. Суд приговорил Салянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако её наказание отложили до того, как дочери Саляновой исполнится 14 лет.