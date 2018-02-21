Власти Германии дали статус беженца журналисту «Новой Газеты» Али Ферузу

Репортер «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) получил статус беженца в Германии, куда вылетел из России 15 февраля. Последние несколько месяцев журналист находился в центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

О получении статуса беженца в Германии Феруз рассказал в интервью журналистам телеканала «Дождь».

«До самого последнего момента я не думал, что выйду на свободу, у меня получится уехать в Германию и что я буду дальше жить. С другой стороны, я очень сильно сожалею, что меня не приняла Россия. Для меня второй родной язык — это русский, вырос и жил я в России, эта культура для меня очень близка», — сказал журналист.

В Германии Феруз продолжит работать журналистом и приступит к изучению немецкого языка.

Он уехал из России 15 февраля, но до своего отъезда Феруз несколько месяцев находился в центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

Его задержали в августе 2017 года «из-за нарушения миграционного законодательства». Сразу после задержания суд вынес решение о выдворении Феруза в Узбекистан.

После того, как суд огласил свое решение, Феруз попытался покончить с собой, однако ему не дали этого сделать. По словам журналиста, в Узбекистане его ожидает «медленная и мучительная смерть».

Юристы из правозащитного центра «Мемориал» отправили дело о ситуации Феруза в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Позже ЕСПЧ указал российским властям на недопустимость выдворения Феруза из страны, пока его дело рассматривается в Страсбурге. ЕСПЧ принял такое решение, опираясь на то, что выдворение журналиста может привести к причинению непоправимого вреда здоровью или угрозе его жизни.

Журналист находился в центре временного содержания иностранных граждан, пока его дело рассматривали в Страсбурге.

В России журналисту отказались выдать политическое убежище. Сам Феруз утверждает, что в Узбекистане его пытали спецслужбы и его жизни в стране угрожает прямая опасность.

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