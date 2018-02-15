Журналист «Новой газеты» Али Феруз вылетел из России в Германию

Репортер «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) покинул Россию и отправился в Германию. Последние несколько месяцев журналист находился в центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

В московский аэропорт «Шереметьево» Феруз был доставлен под контролем сотрудников иммиграционной службы. В Германию с журналистом вылетели его адвокат Даниил Хаймович и друг Павел Гафаров.

Московский городской суд 3 февраля разрешил Ферузу покинуть Россию и вылететь в другую страну. Власти Германии согласились предоставить убежище журналисту.

Журналиста задержали в августе 2017 года «из-за нарушения миграционного законодательства». Сразу после задержания суд вынес решение о выдворении Феруза в Узбекистан.

После того, как суд огласил свое решение, Феруз попытался покончить с собой, однако ему не дали этого сделать. По словам журналиста, в Узбекистане его ожидает «медленная и мучительная смерть».

Юристы из правозащитного центра «Мемориал» отправили дело о ситуации Феруза в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Позже ЕСПЧ указал российским властям на недопустимость выдворения Феруза из страны, пока его дело рассматривается в Страсбурге. ЕСПЧ принял такое решение, опираясь на то, что выдворение журналиста может привести к причинению непоправимого вреда здоровью или угрозе его жизни.

Журналист находился в центре временного содержания иностранных граждан, пока его дело рассматривали в Страсбурге.

В России журналисту отказались выдать политическое убежище. Сам Феруз утверждает, что в Узбекистане его пытали спецслужбы и его жизни в стране угрожает прямая опасность.

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