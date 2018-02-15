Парламент отклонил закон об индексации зарплат — «в бюджете денег нет»

Депутаты не приняли во втором чтении законопроект об индексации зарплат — чтобы зарплаты, пенсии и пособия росли с учетом инфляции. Документ не принимают с 2012 года — правительство выступает против законопроекта из-за того, что «в бюджете нет денег».

Законопроект не приняли 15 февраля — против него выступило правительство, а большинство депутатов согласилось с этими претензиями. По словам зампредставителя правительства в парламенте Исламбека Мойдинова, законопроект принимать рано — в бюджете нет необходимых 3 млрд сомов.

Суть законопроекта в том, чтобы увеличивать зарплаты, пенсии и социальные пособия с учетом роста цен на продукты — индексацию предлагают провести тем, у кого заработок ниже прожиточного минимума.

Инициатор законопроекта, депутат фракции «Республика — Ата-Журт» Максат Сабиров отметил, что правительство заявляло о нехватке необходимых средств и в 2012 году.

«С тех пор прошло 6 лет, та же цифра и снова правительство против. Мы когда продвинемся вперед?» — цитирует депутата издание «Тазабек».

Сабиров указал на то, что в правительстве нашли средства на выплату пособий «суйунчу», но не могут найти деньги на индексацию зарплат. Его поддержала депутат «Ата Мекена» Наталья Никитенко — она заявила, что в правительстве не занимаются проблемами низких зарплат.

«На политические проекты деньги находятся. А когда речь заходит об уровне жизни населения, то денег нет. Отрицается и ничего не предлагается, а жизнь людей становится сложнее с каждым днем. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается», — приводит её слова издание 24.kg.