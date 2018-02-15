Парламент окончательно одобрил запрет рекламы алкоголя в интернете

Депутаты парламента приняли в третьем чтении поправку о запрете рекламы алкоголя в интернете. За нарушение правил рекламы алкоголя предусмотрен штраф от 10 до 70 тысяч сомов.

Парламентарии одобрили запрет на рекламу алкоголя в интернете на заседании 15 февраля.

Замминистра экономики Эльдар Абакиров заявил при обсуждении, что запрет будет распространяться только на сайты, находящиеся в доменной зоне kg. По его словам, в интернете зарегистрировано более двух тысяч сайтов.

Согласно поправкам, мониторингом сайтов будет заниматься госагентство антимонопольного регулирования.

Инициатором изменений выступило министерство экономики — авторы поправок обосновали запрет рекламы алкоголя в интернете «защитой несовершеннолетних».

Они считают, что запрет на рекламу алкоголя в интернете «снизит алкоголизацию населения в целом и внесет вклад в создание физически здорового общества».

«Под действием алкоголя подросток буквально тупеет: и интеллектуально, и эмоционально. А недостаточно зрелый мозг подростка быстрее формирует зависимость от алкоголя», — говорится в анализе к поправкам.

Нарушителям новой нормы грозит штраф от 10 до 70 тысяч сомов.

Поправки в закон вступят в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.