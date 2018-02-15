Жогорку Кенеш одобрил избрание мэров большинством голосов депутатов горкенешей

Парламентарии в третьем чтении одобрили законопроект о выборах мэров городов и глав местных управ. Согласно законопроекте, для избрания градоначальника его кандидатуру должны поддержать больше половины голосующих.

Депутаты одобрили законопроект 15 февраля. Он вступит в силу через неделю после того, как его одобрит президент Сооронбай Жээнбеков.

Сейчас мэры и главы местного самоуправления избираются ⅔ голосов депутатов местных кенешей. Необходимость изменений объяснили тем, что при нынешней системе выборы мэров «срываются».

«Отдельные фракции и группы депутатов по политическим соображениям и личным интересам, путем бойкотирования, искусственно не обеспечивают кворума отдельных местных кенешей, и тем самым срывают выборы главы исполнительного органа местного самоуправления», — говорится в справке-обосновании.

Инициаторы законопроекта привели примеры, что с декабря 2016 года по март 2017 года из-за отсутствия кворума в Кемине, Кара-Балте, Таш-Кумыре, Айдаркене и Кадамжае, а также в 13 сельских округах дважды не смогли избрать мэров и глав айыл окмоту.

Как результат, в 2017 году президент распустил 18 местных кенешей по всей стране. Для проведения досрочных выборов в местных кенешах власти выделили 7 млн 348 тысяч сомов.

«Досрочные выборы по вышеуказанной причине не только лишняя трата финансовых средств государства, но и временных, человеческих ресурсов, которые отрицательно влияют на деятельность органов местного самоуправления», — говорится в справке-обосновании.

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