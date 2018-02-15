Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального из-за расследования о Дерипаске

Власти России приступили к блокировке сайта оппозиционера Алексея Навального. Причиной стал иск миллиардера Олега Дерипаски, который потребовал ограничить «доступ к личной информации» — расследованию о его связях с правительственными чиновниками.

О блокировке сайта Навальный сообщил в своем твиттере.

Роскомнадзор приступил к блокировке https://t.co/ps69rnHWbR по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно. — Alexey Navalny (@navalny) February 15, 2018

8 февраля Навальный опубликовал расследование, посвященное связям зампреда правительства России Сергея Приходько с олигархом Олегом Дерипаской. Оппозиционер утверждал, что Приходько отдыхал на яхте олигарха в компании девушек из эскорт-сервиса и пользовался его самолетом.

Основой для расследования стали фотографии Насти Рыбки — одной из девушек, которая отдыхала на яхте Дерипаски, а затем написала об этом книгу, в которой под вымышленными именами описала и Дерипаску, и Приходько, а также их отношения.

После выхода расследования, Дерипаска подал в суд на Рыбку из-за публикации его снимков в соцсетях без разрешения. Суд города Усть-Лабинска (в котором Дерипаска родился и вырос) принял его доводы и постановил Роскомнадзор удалить все требуемые материалы до вечера 14 февраля.

Ведомству удалось частично удалить материалы расследования из некоторых СМИ, а также заблокировать доступ к фотографиям Насти Рыбки, которые Навальный использовал в качестве основы для своего материала.

Оппозиционер отказался исполнять решение суда и подал ответный иск к Роскомнадзору.

Команда видеохостинга YouTube направила письмо авторам канала NavalnyLive с требованием удалить эфир программы, в котором Навальный рассказал о подробностях расследования и ответил на вопросы зрителей.

Фигурант расследования Сергей Приходько прокомментировал видеоролик оппозиционного политика и назвал Навального «политическим неудачником». Чиновник добавил, что не намерен подавать на оппозиционера в суд.

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