Алымбек Рахимов родился в Баткене и еще в школе занялся греко-римской борьбой. Он успел два раза стать чемпионом Кыргызстана, прежде чем обзавелся семьей — теперь у него с женой четверо детей. Когда началась перестройка, спорт пришлось бросить — Рахимов полностью ушел в предпринимательство, чтобы содержать семью. Он вернулся в спорт только в 38 лет — занялся пауэрлифтингом. Живя в деревне в Баткенской области, Рахимов не только сам стал чемпионом мира, но и стал воспитывать чемпионов.

В середине 2000-х Рахимову удалось купить дом в нескольких километрах от Баткена. Скучая по спорту, он решил обустроить дома небольшой спортивный зал — там он стал тренироваться вместе с подрастающими сыновьями.

«Оглядываясь назад, я понимал, что, несмотря на множество событий, среди них нет такого, что осталось бы в истории. В 2004 году, когда мне было 38 лет, именно с этими мыслями я опять вернулся в спорт, — вспоминает Алымбек. — Этим шагом я поспособствовал созданию истории не только своей, но и сыновей. Сейчас я выполнил все требования для получения заслуженного тренера. Теперь считаю, что в этой жизни я все-таки что-то сделал. Но жаль, что это случилось только в 38 лет, в 20-25 было бы лучше».

Алымбек Рахимов с медалями у себя дома. Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

Чемпионство как семейное дело

Рахимов два раза становился чемпионом Кыргызстана по пауэрлифтингу — в 2005 и 2007 годах. Потом дважды стал чемпионом Азии. Спортсмен вспоминает, что сначала он и его сыновья отказались от местных чемпионатов, потому что готовились к азиатским соревнованиям. Затем отказались и от них, сосредоточившись только на подготовке к чемпионатам мира. В 2017 году Рахимов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди ветеранов в экипировочном виде.

Старший сын Рахимова Азамат в 2015 году стал чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет, поставив мировой рекорд — он тогда поднял 240,5 килограммов в становой тяге, и этот рекорд продержался больше двух лет. Второй сын Акжол стал чемпионом мира дважды: в 2014 и 2016 годах. Он считается первым чемпионом среди кыргызских юниоров и находится на третьем месте мирового рейтинга пауэрлифтеров в весовой категории до 59 кг.

Акжол (слева) и Азамат на Чемпионате мира в США 2017 году. Фото: IPF

«Когда на меня впервые надевали медаль, я очень волновался, — вспоминает Алымбек. — Потом, когда моим сыновьям надевали, я чувствовал, как будто мне надевают. Но того волнения, как в первый раз, уже не было — человек, оказывается, привыкает».

Поначалу, рассказывает Алымбек, он вместе с сыновьями тренировался в совсем спартанских условиях — они просто вкапывали в землю своего абрикосового сада рогатулины, на которые можно было ставить штангу. Зимой тренировки останавливались.

Но главной целью Рахимовых были спортивные достижения, поэтому отсутствия условий не были преградой.

«То, что нас больше интересовало — это каждый день выходить на новый уровень. Если вчера поднимали чуть меньше веса, то сегодня поднимали тяжелее», — говорит Алымбек. Он рассказывает, что у него даже не было никаких книг по пауэрлифтингу — тренироваться приходилось методом проб и ошибок. Так он вместе с сыновьями и вышел на мировой уровень.

Почему чемпионам не нужна столица

Теперь у него дома есть небольшой зал для тренировок. С первого взгляда эта небольшая комната совсем не похожа на зал, где тренируются чемпионы мира. Пол зацементирован, крыша покрыты досками, на стенах висят постеры — прямо у входа висит большой плакат с фотографией Акжола. А на потолке — бревна, на которые прикреплены турники.

Тренировочный зал Рахимова. Фотография сына Акжола занимает почти целую стену. Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

В зале всего три тренажера: два для поднятия штанги и одна беговая дорожка. Теперь, когда двое его старших сыновей живут и готовятся к соревнованиям в США, Рахимов тренирует здесь трех местных парней, которых тоже хочет довести до мирового чемпионата. Он старается тренировать каждого из своих подопечных индивидуально, с учетом его характера и способностей.

Тренировки проходят трижды в неделю — начинаются в 7 часов вечера и длятся по три часа. За четыре месяца до чемпионата тренировок становится больше. Эту систему Рахимовы переняли у сильных мировых спортсменов.

«Нам удобно тренироваться осенью и зимой, а вот летом — нет. Становится слишком жарко, да и других дел хватает. В сентябре становится прохладно, работы по хозяйству становится меньше, и остается больше времени на тренировки», — говорит Алымбек Рахимов.

Он считает спортсменов, которые годами воспитывают в себе силу воли, соблюдают режим и во многом себе отказывают ради спортивных побед, почти героями. Чемпион объясняет, что тот, кто не выполняет хотя бы одно требование для правильных тренировок, никогда не добьется мирового успеха.

Сейчас у Рахимова тренируются трое подопечных. Алымбек надеется, что они, как и его сыновья, дойдут до чемпионата мира. Фото: Элмурат Асан / Kloop.kg

«Благодаря многолетнему опыту, мы достигли такого высокого уровня. Кто-то говорит, что для этого обязательно ехать в Бишкек, но там множество залов есть, которые даже не приблизились к нашим результатам», — говорит Алымбек. Он считает, что ему повезло: когда он начинал карьеру, тренеров по пауэрлифтингу в стране почти не было, поэтому ему пришлось разрабатывать свою методику, которая в итоге и привела его с сыновьями к чемпионству.

Рахимов убежден, что условия в Баткенской области гораздо лучше подходят для спорта, чем в Бишкеке. Вокруг тишина — молодых спортсменов ничего не отвлекает от тренировок.

«Если бы я хотел поехать в Бишкек, я бы нашел пути туда уехать, но нам и здесь комфортно тренироваться, — рассказывает Алымбек. — Для получения виз приходится ездить в Бишкек — часто приходится оставаться там на два-три дня. Но поездка в город — это только лишние расходы».