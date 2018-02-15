Парламент Кыргызстана 15 февраля решил не индексировать зарплаты и запретить рекламу алкоголя в интернете. Иллюстративное фото.

Парламент отклонил законопроект об индексации зарплат

Законопроект об индексации зарплат не приняли во втором чтении — против него выступило правительство и большинство депутатов.

Суть законопроекта была в том, чтобы увеличивать зарплаты, пенсии и социальные пособия с учетом роста цен на продукты — индексацию предлагают провести тем, у кого заработок ниже прожиточного минимума.

В правительстве считают, что законопроект принимать рано, так как в бюджете нет необходимых 3 млрд сомов. Однако автор законопроекта упрекнул правительство, что на «суйунчу» оно деньги находит, а на его идею нет.

В Кыргызстане появится «реестр коррупционеров»

Первый заместитель секретаря Совета безопасности Дамир Сагынбаев в интервью изданию «Азаттык» сообщил, что в Кыргызстане появится «реестр коррупционеров».

По его словам, в него будут вносить имена уличенных в коррупции сотрудников правоохранительных органов, ГКНБ и прокуратуры. Чиновники, чьи имена окажутся в списке, будут лишены права работать на госслужбе пожизненно.

В Совете безопасности журналисту Kloop.kg сообщили, что дата создания реестра пока неизвестна — вопрос его создания «еще обрабатывается».

Парламент решил запретить рекламу алкоголя в интернете

Депутаты парламента окончательно приняли поправку о запрете рекламы алкоголя в кыргызском сегменте интернета, в доменной зоне .kg. За нарушение этого закона будут штрафовать на сумму от 10 до 70 тысяч сомов.

Инициатор законопроекта — министерство экономики. Представители ведомства считают, что запрет на рекламу алкоголя в интернете «снизит алкоголизацию населения в целом и внесет вклад в создание физически здорового общества».