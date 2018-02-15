В Кыргызстане создадут «реестр коррупционеров» — попавшим туда пожизненно запретят работать на госслужбе

В Кыргызстане появится список лиц, в который попадут имена сотрудников правоохранительных органов, ГКНБ и прокуратуры, уличенных в коррупции. Чиновники, чьи имена окажутся в списке, будут пожизненно лишены права работать на госслужбе.

Первый заместитель секретаря Совета безопасности Дамир Сагынбаев в интервью изданию «Азаттык» сообщил, что госслужащего, осужденного за коррупцию, отстранят от работы на госслужбе пожизненно.

«Для чего нам нужен этот реестр? Для того, чтобы эти лица, которые были осуждены и получили обвинительные приговоры, до конца своей трудовой деятельности не могли где-либо восстановиться, либо трудоустроиться на государственную службу, в том числе, на правоохранительную», — цитирует Сагынбаева «Азаттык».

Он добавил, что в ближайшее время все уголовные дела по фактам коррупции и хищений, которые были необоснованно приостановлены или прекращены, будут возобновлены и по ним продолжат следствие.

В Совете безопасности журналисту Kloop.kg сообщили, что дата создания реестра пока неизвестна — вопрос его создания «еще обрабатывается».

8 февраля президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу правоохранительных органов и прокуратуры, назвав ее «неэффективной». Президент заявил, что борцы с коррупцией сами «в ней погрязли».

По его мнению, суды, прокуратура, финпол, спецслужбы и органы внутренних дел «неполноценно» выполняют свои функции.

Президент привел позицию Кыргызстана в рейтинге коррупционных стран Transparency International, где страна занимает 136 место из 176.

«Несмотря на некоторую динамику в сторону улучшения, наш международный рейтинг по этому показателю остается все еще низким. Нашу позицию в основном снижают суды, правоохранительные и надзорные органы», — сказал президент.

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