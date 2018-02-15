Бывший и действующий сотрудники милиции задержаны за перевозку наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) совместно с оперативниками из службы внутренних расследований при МВД задержали пенсионера милиции и нашли у него восемь килограмм гашиша.

Пресс-служба МВД сообщила, что один из членов группировки был задержан в Бишкеке сотрудниками СБНОН. При обыске в его машине нашли 11 брикетов гашиша, общим весом в восемь килограмм.

При личном обыске задержанного у него изъяли удостоверение пенсионера МВД Кыргызстана. Милиционеры также выяснили, что еще одним членом группировки был действующий полковник милиции, замначальника управления СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

Пенсионера милиции водворили в СИЗО-1 сроком на два месяца, а полковника милиции в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца — его уволили из правоохранительных органов.

Начальник управления СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям освобожден от занимаемой должности.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и перевозка наркотических средств».

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