ГКНБ начал расследование из-за прослушки экс-главы спецохраны МВД Исаева

Госкомитет нацбезопасности приступил к проверке инцидента с прослушкой экс-главы спецохраны МВД Талантбека Исаева. Прослушивающее устройство мужчина обнаружил в одном из столичных заведений.

В Госкомитете нацбезопасности журналисту Kloop.kg подтвердили то, что сейчас в ведомстве проверяют факт прослушки Исаева. Материалы дела в ГКНБ поступили из генпрокуратуры.

Инцидент с прослушкой экс-главы спецохраны МВД Талантбека Исаева произошел 8 февраля в кафе «Обама», где тот встречался с депутатом Каныбеком Иманалиевым.

«Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — заявил Исаев в интервью изданию 24.kg

По его словам, «за ним следят уже давно» — Исаев является братом осужденного депутата парламента Канатбека Исаева.

9 февраля руководитель пресс-службы МВД Бакыт Сеитов сообщил изданию «Азаттык», что после допроса официант заведения признался, что установил подслушивающее устройство.

Администрация кафе заявляла, что оборудование за стол Исаева положил другой клиент.

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