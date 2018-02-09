МВД: Официант признался, что установил диктофон для прослушки Исаева

Сотрудник кафе признался, что прослушивающее устройство ему дал малознакомый человек. Сейчас материалы дела переданы в Бишкекскую прокуратуру.

Руководитель пресс-службы МВД Бакыт Сеитов сообщил изданию «Азаттык», что следственная группа опросила официанта и администратора заведения «Обама», где произошел инцидент с прослушкой экс-главы спецохраны МВД Талантбека Исаева и депутата Каныбека Иманалиева.

«Официант признался, что это он установил диктофон, который ему дал малознакомый человек. Говорит, что плохо его знает», — приводит слова Сеитова «Азаттык».

По его словам, все материалы дела переданы в прокуратуру Бишкека.

Журналисту Kloop.kg не удалось связаться с представителями кафе «Обама» для получения комментариев.

Экс-глава спецохраны МВД Талантбек Исаев заявил 8 февраля, что обнаружил «жучок» под столом во время обеда с депутатом депутатом Каныбеком Иманалиевым в бишкекском кафе «Обама».

По словам Исаева, он не стал писать заявление в милицию, потому что «за ним следят уже давно». Исаев — брат осужденного депутата парламента Канатбека Исаева.

«Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — заявил Исаев в интервью изданию 24.kg.

Управляющий кафе «Обама» Айгерим Абакирова в тот же день опровергла в разговоре с журналистом Kloop.kg, что сотрудник их заведения участвовал в организации прослушки.

«Есть видеодоказательство, и там видно, что за соседним столиком был гость, который покушал, подложил и ушел. Сейчас все видеоматериалы находятся в Первомайском РОВД», — сказала Абакирова.

Талантбек Исаев — брат депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, обвиненного в коррупции и проведении незаконного тендера на строительство автостанции и муниципального рынка в Токмоке, мэром которого он был с 2008 по 2010 год.

Накануне президентских выборов 2017 года, Канатбека Исаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти, после чего Талантбек Исаев ушел с должности главы ГУГССО.



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