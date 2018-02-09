Патрульных не будет на дорогах после запуска «Умного города» — Исаков

Премьер-министр Сапар Исаков на заседании коллегии мэрии Бишкека заявил, что после запуска проекта видеофиксации нарушений «Умный город» патрульные милиционеры не будут стоять у обочин дорог для проверки водителей.

Во время заседания премьер-министр заявил, что с запуском «Умного города» патрульные милиционеры будут только патрулировать Бишкек на машинах, в которые вмонтируют камеры.

По словам Исакова, после запуска «Умного города» число правонарушений «резко уменьшится» — камеры наблюдения будут стоять по всему Бишкеку: на рынках, в торговых центрах и возле школ.

«Если совершается какое-то уголовное правонарушение, вводите фотографию человека, и система ищет его по всему городу», — приводит слова Исакова 24.kg

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала в разговоре с журналистом Kloop.kg, что сейчас в правительстве работают над созданием центра управления, в котором специалисты будут обрабатывать информацию.

«Пока мы предполагаем, что там будут работать 20 человек, в том числе представители МВД, ГКНБ и МЧС», — сказала она.

Власти обещали установить первые камеры на улицах Бишкека по проекту «Умный город» в конце января, однако затем ГРС объявила, что установка камер переносится на неопределенный срок.

Контракт с «Хуавэй»

Правительство Кыргызстана 11 января подписало контракт с китайской компанией «Хуавэй» на установку камер по проекту «Умный город». Инвестиции в проект составят $60 млн. Деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться инвесторам за счет штрафов.

По словам Исакова, в Бишкеке и Оше компания установит 70 камер. Он добавил, что собранными штрафами будет распоряжаться исключительно кыргызская сторона.

Проект рассчитан на полтора года, после его завершения камерами будет управлять госпредприятие «Инфоком».

Инвестиционное соглашение заключили на фоне разбирательств со стороны финансовой полиции в отношении «Хуавэя», которое началось в 2015 году — по информации следствия, бишкекский филиал китайской компании превысил стоимость строительства волоконно-оптических линий связи из Иркештама в Ош.

Тогда финансовая полиция арестовала все расчетные счета и имущество бишкекского офиса «Хуавэя». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас статус этого разбирательства неизвестен, а правительство не видит в нем препятствий для сотрудничества.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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