Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что не видит смысла уходить в отставку из-за аварии на ТЭЦ, потому что мэрия не отвечает за технические неисправности на стратегических объектах.

Градоначальник считает, что ему следовало уходить в отставку, если бы он лично был виноват в аварии на бишкекской ТЭЦ.

«Если бы это была моя зона ответственности, руководство страны отправило бы меня отставку. ТЭЦ Бишкека и “Бишкектеплосеть”, которые обеспечивают теплом 85 процентов многоэтажек, находятся в ведении “Нацэнергохолдинга”», — приводит слова Ибраимова «Спутник».

По словам градоначальника, мэрия не несет ответственности за аварии на технических объектах Бишкека.

«Мы готовы отвечать за предприятие, которое обеспечивает теплом 15 процентов городской застройки, но оно работало бесперебойно», — заявил Ибраимов.

Премьер-министр Сапар Исаков вступился за мэра города во время заседания парламента 31 января, посвященного аварии на ТЭЦ. По словам главы правительства, Ибраимов работал «круглосуточно».

«Он просто непубличный. Организацией точек обогрева и раздачей чая, пледов, всем этим занималась мэрия», — объяснил депутатам Исаков.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, из-за чего температура в многоквартирных домах города резко снизилась. Властям удалось наладить теплоснабжение только 30 января. Сбой оборудования на теплоэлектроцентрали совпал с аномальным похолоданием в Бишкеке.

По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а ГКНБ проводит на станции проверку. Правительство собрало межведомственную комиссию, которая до конца февраля изучит причины и установит виновных в аварии.

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