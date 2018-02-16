Руководство ТЭЦ Бишкека: Причиной аварии стал «человеческий фактор»

По словам руководителя ТЭЦ Андрея Воропаева, авария произошла из-за «человеческого фактора». По его словам, начальник станции в день аварии «вовремя не овладел ситуацией».

Депутатская комиссия провела выездное заседание на ТЭЦ Бишкека утром 16 февраля. Во время заседания депутаты и вместе с журналистами задали вопросы руководителю ТЭЦ Андрею Воропаеву о причинах аварии, которая произошла 26 января.

Воропаев и парламентская комиссия пришли к выводу, что причиной аварии стал «человеческий фактор».

«Во время поломки ответственные лица не предприняли соответствующие меры.

Депутатская комиссия до 1 марта постарается выяснить все обстоятельства», — сказал депутат Улан Примов.

Примова поддержал и руководитель станции Андрей Воропаев. По его мнению, в день аварии начальник станции «вовремя не овладел ситуацией».

«Сам режим работы насоса не был проконтролирован персоналом — туда попал воздух. В насос попал воздух из-за того, что был упущен уровень воды в баке. Оборудование должно было развернуться раньше и быть готовым к пониженным температурам, но такую команду ни начальник химцеха, ни начальник смены станции не дал. […] Я так понимаю, что начальник станции во время не овладел ситуацией», — сказал Воропаев.

Версия руководства ТЭЦ о причинах аварии частично совпадает с тем, что сказал о причинах аварии глава «Нацэнергохолдинга» Айбек Калиев. 31 января Калиев во время отчета перед парламентом заявил, что причиной аварии стал неисправный насос.

14 февраля межведомственная комиссия объявила предварительные причины аварии на ТЭЦ Бишкека.

По мнению комиссии, авария произошла из-за несогласованных действий персонала теплоэлектросети по ликвидации аварии, неготовности оборудования к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.

В отчете комиссии написано, что должностные лица «Электрических станций» допустили «грубейшие нарушения», потому что их заранее предупреждали о приближении аномального похолодания.

Также проверка показала, что сотрудники ТЭЦ 26 января не включили своевременно третий котлоагрегат, хотя он был полностью готов к работе. Впоследствии котел объемом 240 тонн запустили 30 января.

Авария на ТЭЦ

Авария произошла 26 января — вследствие чего температура в квартирах горожан упала и оставалась низкой в течение нескольких дней. Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами — во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Власти смогли полностью восстановить теплоснабжение в домах бишкекчан 2 февраля. Генеральная прокуратура возбудила дело по статье «Халатность», а ГКНБ проводит на станции проверку.

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