Жээнбеков подписал закон о переходе всех школ на пятидневное обучение

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о переходе всех школ страны на пятидневную систему обучения. Учащиеся гимназий и лицеев будут учиться шесть дней в неделю из-за углубленного изучения некоторых предметов.

Жээнбеков подписал закон 21 февраля — он вступит в силу через десять дней.

10 января парламент в трех чтениях одобрил поправки в закон об образовании, согласно которым все школы страны должны перейти на пятидневный график обучения.

Однако ученики лицеев и гимназий не перейдут на пятидневный формат обучения из-за углубленного изучения отдельных предметов.

Инициатор законопроекта депутат фракции СДПК Дастан Бекешев посчитал, что переход на пятидневную систему обучения необходим для снижения нагрузки как на учащихся, так и на учителей.

«Частные школы тоже должны обучать пять дней в неделю, а в шестой день дети могут посещать культурно-массовые мероприятия, ходить в кружки либо проводить досуг с родителями. А учителя в этот день должны отдохнуть», — объяснил Бекешев.

С января 2017 года около 75 процентов школ страны начали учиться по пять дней в неделю, а гимназии и лицеи с углубленным изучением предметов продолжали обучать детей по шестидневному графику.

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