Суд приговорил бывшего владельца «Вечернего Бишкека» к шести годам тюрьмы условно

Свердловский райсуд Бишкека осудил бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима на шесть лет условно с испытательным сроком в два года. Его также обязали выплатить нынешнему владельцу издания Александру Рябушкину 27 млн сомов компенсации.

Суд вынес такое решение, учитывая возраст и состояние здоровья обвиняемого, а также имеющиеся у него награды. Тем не менее, судья обязал Александра Кима выплатить в пользу нынешнего владельца издания «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина 27 млн сомов.

Обвинение просило признать Кима виновным и требовало для него наказания в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Александр Ким и его адвокаты хотят обжаловать решение районного суда в Бишкекском городском суде.

Бывшего владельца «Вечернего Бишкека» обвиняют в незаконном получении дивидендов с издания.

В 2014 году бывший совладелец издания «Вечерний Бишкек» Александр Рябушкин подал в суд, чтобы вернуть свою часть акций.

Рябушкин лишился половины акций компании «Рубикон», владевшей «Вечеркой», после продажи в 2000 году доли компании зятю экс-президента Аскара Акаева — Адилю Тойгонбаеву.

Рябушкин заявил, что сделка проходила «под давлением», и попросил вернуть ему 50 процентов акций «Рубикона», а также 15 млн долларов компенсации.

В 2015 году суд удовлетворил заявление Рябушкина и тот получил 50 процентов акций, которые принадлежали Киму. После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров.

Ким и бывший коллектив «Вечернего Бишкека» утверждали, что за сменой владельцев и решениями суда «стоят власти».

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