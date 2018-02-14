Прокуратура попросила 6 лет тюрьмы для бывшего владельца «Вечернего Бишкека»

Гособвинение потребовало для экс-владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима шесть лет тюрьмы, а также хочет обязать его выплатить компенсацию в размере 27 млн сомов в пользу бывшего совладельца издания Александра Рябушкина. Кима обвиняют в присвоении и растрате вверенного имущества.

Судебное заседание прошло в Свердловском райсуде Бишкека 13 февраля. Прокурор попросила суд признать Кима виновным и приговорить к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Адвокаты Кима не согласились с позицией обвинения и заявили, что следствие было проведено с «грубейшими нарушениями». Они потребовали оправдать их подзащитного.

Кима обвиняют в незаконном получении дивидендов с издания «Вечерний Бишкек».

В 2014 году бывший совладелец издания «Вечерний Бишкек» Александр Рябушкин подал в суд, чтобы вернуть свою часть акций.

Рябушкин лишился половины акций компании «Рубикон», владевшей «Вечеркой», после продажи в 2000 году доли компании зятю экс-президента Аскара Акаева — Адилю Тойгонбаеву.

Рябушкин заявил, что сделка проходила «под давлением», и попросил вернуть ему 50 процентов акций «Рубикона», а также 15 млн долларов компенсации.

В 2015 году суд удовлетворил заявление Рябушкина и тот получил 50 процентов акций, которые принадлежали Киму. После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров.

Сам Ким и бывший коллектив «Вечернего Бишкека» утверждали, что за сменой владельцев и решениями суда «стоят власти».

По теме: