Омбудсмен взял под личный контроль дело о смерти ребенка в Караколе

Омбудсмен Кубат Оторбаев объявил, что будет лично следить за разбирательством по делу о смерти двухлетнего ребенка в Караколе. Вскрытие тела показало, что у ребенка были простужены легкие.

Уполномоченные омбудсмена в Иссык-Кульской области связались директором детского сада №14 в Караколе Аидой Аракеевой, которая объяснила все обстоятельства произошедшего.

Родители привели мальчика в детсад 9 февраля, где ему стало плохо, а через сутки он скончался в реанимации Иссык-Кульской областной больницы.

11 февраля врачи в присутствии представителей детсада, родственников умершего мальчика, следователей и судмедэкспертов провели вскрытие тела и вынесли вердикт, что смерть могла наступить из-за простуженных легких. Данные отправили в Бишкек, а окончательное результаты объявят через месяц.

Ранее эту же версию озвучила и директор детсада, заявив, что ребенок часто болел и пропускал детский сад.

Мать ребенка Наргиза Абдыкадырова винит в смерти сына воспитателей детского сада. По ее словам, они не досмотрели за ребенком, которого родители отвезли в детский сад «в прекрасном состоянии», и он был «абсолютно здоров».

13 февраля депутаты горкенеша Каракола решили установить камеры в детских садах города после смерти двухлетнего мальчика. На установку камер из бюджета выделят 850 тысяч сомов.

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