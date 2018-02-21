Убытки «Бишкектеплосети» составили 75 млн сомов из-за аварии на бишкекской ТЭЦ

В «Бишкектеплосети» подсчитали ущерб от аварии на ТЭЦ — по данным компании, она недополучит 73,8 млн сомов из-за перерасчета стоимости отопления за семь дней. Сумма ремонта поврежденных объектов теплосети составила 460 тысяч сомов.

Пресс-служба «Бишкектеплосети» сообщила, что из-за перерасчета стоимости отопления за семь дней в январе и феврале, компания недополучила 73,8 млн сомов.

Также из-за аварии на ТЭЦ Бишкека и её последствий в городе пострадало 92 объекта теплосети. Всего в компанию поступило 51 заявка на их ремонт и восстановление.

«Составлены предварительные акты. Если пострадавшие не согласны с суммой возмещения за ущерб, “Бишкектеплосеть” привлекает независимого оценщика», — пояснили в компании.

Таким образом, для разрешения спорных моментов, независимому эксперту передали уже 11 заявок для изучения.

«Предварительная сумма ущерба по исследованным участкам (без учета работы экспертов) составила 460 тысяч сомов», — заявили в «Бишкектеплосети».

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения удалось восстановить 2 февраля.

19 февраля вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев пообещал, что в правительстве примут «жесткие меры» в отношении виновных в аварии. По его словам, авария на ТЭЦ Бишкека произошла из-за ошибок административного и технического персонала, а также из-за неполадок оборудования.

Шадиев добавил, что старый корпус ТЭЦ, в котором произошла авария, планируют отремонтировать и утеплить.

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