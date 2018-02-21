Заключенные оппозиционеры Кадыров и Карыбеков временно приостановили голодовку

Заключенные оппозиционеры Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров решили временно приостановить голодовку после консультации с врачами. Еще один заключенный Бектур Асанов продолжил голодовку.

Адвокат заключенных политиков Марс Кыдыкбаев в интервью изданию «Азаттык» сообщил, что заключенные решили приостановить голодовку по рекомендациям врачей.

«Врачи открыто сказали: “Ваше здоровье сильно пострадало, вы можете умереть”. Они это учли. Потом к ним заходили депутаты Жанар Акаев и Каныбек Иманалиев, которые просили остановить голодовку. Они приняли во внимание просьбу депутатов, политических деятелей и народа, и временно приостановили голодовку», — сказал Кыдыкбаев.

Адвокат добавил, что политики могут возобновить голодовку — если не согласятся с решением депутатской комиссии Жогорку Кенеша, который рассматривает дело заключенных.

Пресс-секретарь Госслужбы исполнения наказаний Александр Никсдорф в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что Бектур Асанов продолжает голодовку.

20 февраля пресс-служба омбудсмена сообщила, что осужденные прекратили «сухую голодовку» и начали пить воду.

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова в подготовке к «насильственному захвату власти».

Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекову дали 20 лет тюрьмы.

В конце января 2018 года осужденные политики объявили голодовку. Они потребовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, посчитав, что глава Госкомитета оказал влияние на решение суда.

14 февраля сторонники и близкие осужденных политиков провели акцию протеста у здания парламента.

Они вышли с требованием прекратить гонения власти против оппозиционеров и правозащитников, а также отставки главы ГКНБ Сегизбаева, но реакции от властей не последовало.