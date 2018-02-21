Четыре года назад в Бишкеке стали проводиться вечеринки электронной музыки. Они называются EMM — Electronic music meets. Позже они поделились на жанровые направления: появились EMM Bass edition с акцентом на драм-н-бэйс и техно-вечеринки «Культура».

Кто-то называет эти вечеринки «бишкекским рейвом», а кто-то считает, что рейв в Бишкеке невозможен, но для многих бишкекчан эти тусовки стали спасительной альтернативой привычным ночным клубам, где людей оценивают по внешнему виду и платежеспособности.

Вечеринки EMM очень быстро стали популярными в Бишкеке, но, несмотря на это, за четыре года они не выросли в масштабе. Некоторые поклонники электронной музыки считают, что популярность лишила EMM уникальности, а другие наоборот считают, что вечеринкам нужно больше новых людей.

Организаторы бишкекских электронных вечеринок позиционируют их как «прямой ретранслятор» европейских рейв-стейджей. Однако для создания атмосферы большого рейва нужна не только музыка, но и место, которое обеспечило бы людям ощущение полной свободы самовыражения.

По словам диджеев, провести вечеринку на альтернативном пространстве в Бишкеке почти невозможно: сложно оборудовать место и договориться с властями. Поэтому сейчас EMM собирает любителей электронной музыки в барах города.

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