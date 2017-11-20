Атамбаев: ГКНБ занимается расследованием по «Самаре»

Президент Алмазбек Атамбаев назвал «провокацией» журналистское расследование Kloop.kg о сайте samara.kg, который находился на правительственном сервере в период выборов. Атамбаев добавил, что ГКНБ ведет расследование по этому делу.

Атамбаев, отвечая на вопрос журналиста Kloop.kg о «Самаре», назвал проведенное журналистское расследование и его итоги «провокацией».

«Самара» (или samara.kg) — частный сайт с личными данными избирателей, который в период выборов находился на правительственном сервере Государственной регистрационной службы (ГРС). Этот сайт, вероятнее всего, был связан с предвыборным штабом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на президентских выборах.

«Товарищи из “клопа”, там уже ГКНБ занимается. И там связь вылезет совсем не с Сооронбаем Жээнбековым, а скорее в вашу сторону пойдет, вот увидите. ГКНБ этим занимается. Это специальная провокация, организованная… Давайте подождем результатов расследования», — заявил Атамбаев.

Президент не уточнил, кем именно была организована «провокация», сказав, что «не со стороны Жээнбекова». «Все эти игры именно со стороны вот таких клопов на теле Кыргызстана […] Мы за честные выборы, в отличие от вас».

На этой же пресс-конференции Атамбаев заявил, что ГРС несет уголовную ответственность за сохранность данных. «Если ГРС гарантирует безопасность данных, то она несет ответственность за это», — заявил Атамбаев.

В Госкомитете нацбезопасности журналисту Kloop.kg подтвердили, что расследование по «Самаре» ведется.

Комментарий одного из авторов расследования о «Самаре» Рината Тухватшина:

«Я очень рад, что государство начало расследовать это вопиющее злоупотребление. Очень плохо, что расследование со стороны ГКНБ проходит совершенно непрозрачно для общества. Мы впервые узнали о проведении расследования от анонимного источника. Атамбаев — первый чиновник, который официально подтвердил то, что расследование действительно проводится.

Мы надеемся, что расследование будет тщательным. Не таким, как внутреннее расследование ГРС, которое завершилось менее чем за 48 часов.

Судя по словам Атамбаева, он в курсе проводимого расследования и знаком с некоторыми деталями или предварительными итогами. Но это немного странно, учитывая, что сотрудники ГКНБ до сих пор не связались ни с авторами расследования, ни со шведскими цифровыми криминалистами, располагающими всей доказательной базой.

Мы также надеемся, что это расследование будет беспристрастным. Хотя слова «провокация» и «клопы на теле», публично высказанные президентом, к сожалению, говорят об обратном».

Самарагейт

Журналисты Kloop.kg выпустили 26 октября расследование о том, как сервер ГРС использовали для попытки влияния на прошедшие президентские выборы.

Авторы расследования совместно со шведскими цифровыми криминалистами из фонда «Qurium» доказали, что на сервере ГРС в течение месяца содержался негосударственный сайт samara.kg, хранящий информацию о личных данных избирателей.

После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС.

В свою очередь, авторы расследования заявили, что изначально они и не писали об атаке на сервера ГРС, и своим ответом ГРС подтвердила возможность того, что работа «Самары» могла быть обеспечена их собственными сотрудниками.

ГРС объявила о том, что подаст в суд на Kloop.kg из-за расследования о «Самаре», назвав публикацию «догадками и иллюзиями». Редакция издания расценила это заявление как попытку давления на независимые СМИ с целью увести внимание от сути вопроса. На момент публикации материала ведомство пока не подало в суд на Kloop.kg

Авторы расследования призвали Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральную прокуратуру провести собственное расследование в отношении ГРС.

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