Сапар Исаков заявил, что у Кыргызстана «много» рычагов давления на Казахстан

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что если ситуация с Казахстаном останется «такой же плохой», то Кыргызстан будет использовать свои рычаги давления. Власти Казахстана с 10 октября усилили контроль на границе после резкой критики президента Кыргызстана в их адрес.

По словам премьер-министра, Кыргызстан в отличие от Казахстана «сдерживает себя» и не использует рычаги давления.

«Мы их не использовали, и я думаю, до этого пусть не доведут, потому что мы, в отличие от других, сдерживаем себя и эти рычаги не используем. Но если к этому ситуация подойдет, мы начнем пользоваться всеми рычагами, мало времени осталось», — сказал он.

Исаков заявил, что в бюджет страны может не поступить более 1 млрд сомов, но они «не сильно влияют на экономику» страны и нужно «немного подождать».

«Это не так сильно влияет на экономику — 0,3%, где-то свыше 1 млрд сомов в бюджет может не поступить средств, но я думаю, это наш сосед, Богом данный. Поэтому мы немного подождем. Если нет, то начнем применять рычаги», — сказал он.

Такой же точки зрения придерживается и действующий президент Алмазбек Атамбаев, который на заседании Национальной стратегии по развитию заявил, что «страна это переживет».

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

Также 15 ноября Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана, потому что они «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана».

По теме: