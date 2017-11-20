Спикер парламента Казахстана назвал высказывания Атамбаева «пустыми, популистскими и безответственными»

Спикер парламента Казахстана Нурлан Нигматулин прокомментировал работу Алмазбека Атамбаева на посту президента Кыргызстана и заявил, что у него нет «политической и внутренней культуры».

Нигматулин заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «всегда поддерживает и помогает народу Кыргызстана», сообщило онлайн-издание Tengrinews.kz.

«Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к лидеру Казахстана. Поэтому все эти пустые, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям между нашими народами», — сказал спикер.

Нигматулин также прокомментировал работу Атамбаева на посту президента Кыргызстана.

«Всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — добавил спикер.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал высказывания Атамбаева в адрес казахских властей «не соответствующими статусу главы государства».

Спикер казахского парламента Касым-Жомарт Токаев назвал речь президента Кыргызстана с нападками на Казахстан «истеричной».

Нурсултан Назарбаев пока никак не комментировал и не упомянул критику и высказывания Атамбаева в адрес своего правительства и лишь заявил, что страны в Центральной Азии должны объединяться, потому что они «Богом данные соседи».

Сам Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции 20 ноября заявил, что казахские сенаторы и премьер-министр «сожрут ложку кала, если им прикажет начальник».

Критика Атамбаева в адрес властей Казахстана

Атамбаев впервые раскритиковал казахские власти 7 октября, обвинив их в разворовывании «богатств страны», из-за чего казахские пограничники усилили пограничный контроль.

Затем он еще трижды высказывался об отношениях двух стран, называя усиление контроля на кыргызско-казахской границе «блокадой» и обвиняя казахские власти в «развале ЕАЭС».

Во время своей речи 15 ноября Атамбаев сказал, что не будет извиняться за свою критику, так как считает, что Казахстан пытался «вмешаться во внутренние дела» Кыргызстана во время президентских выборов.

Резкая критика со стороны Атамбаева в адрес Казахстана привела к заторам из грузовых фур на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы. Груженые фуры до сих пор проходят границу Казахстана с затруднениями.

Власти Казахстана заявляют, что таким образом борются с китайской контрабандой и серым импортом, который ввозится из Кыргызстана.

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