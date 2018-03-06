Жээнбеков «уважает решение» Ниязова о его увольнении

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что «уважает решение» главы его администрации Фарида Ниязова об отставке. Сам Ниязов заявил, что уходит со своей должности ради работы в СДПК.

На встрече с руководителями средств массовой информации президента спросили о возможной отставке главы его администрации Фарида Ниязова.

«Я уважаю решение Фарида Ниязова, он государственник и хороший менеджер», — ответил Жээнбеков.

При этом он добавил, что у него есть люди, «достойные этой должности».

«Он был начальником моего предвыборного штаба. Он пришел туда с должности руководителя аппарата президента. Мы сразу договорились, что в случае моей победы на выборах он вернется главой аппарата президента. Свято место пусто не будет. Я такой человек, никогда не упрашиваю», — сказал Жээнбеков.

Фарид Ниязов прокомментировал свои намерения покинуть должность главы администрации президента 6 марта. По его словам, он «хотел бы сосредоточиться на партийной работе в СДПК».

Он добавил, что оснований для смены своего решения у него нет и Жээнбеков об этом знает.

Встреча между Жээнбековым и Ниязовым по поводу отставки последнего должна состояться завтра.

26 февраля Фарид Ниязов подал президенту прошение о своей отставке, однако оно не было принято. Президент отказал Ниязову в уходе, дал ему неделю на отдых и предложил продолжить работу.

После этого некоторые эксперты предположили, что между Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым существуют разногласия, так как Фарид Ниязов — сторонник бывшего президента и он возглавлял его администрацию во время президентства Атамбаева.

Однако сам Жээнбеков заявил, что никаких разногласий между ним и Атамбаевым нет.

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